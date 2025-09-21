Slušaj vest

Osuđeni ubica pokrenuo je veb-sajt pod nazivom Pisma od Čeda, na kome se objavljuju "necenzurisana i nefiltrirana" obraćanja "iz njegove ćelije u kojoj čeka na izvršenje smrtne kazne", kako piše na početnoj stranici, javlja magazin People.

Iako je 2024. proglašen krivim za ubistvo svoje prve supruge, 49-godišnje Tami Dejbel, i dvoje dece svoje sadašnje supruge Lori Valou Dejbel, sedmogodišnjeg Džošue "Džej Džeja" Valoua i šesnaestogodišnje Tajli Rajan, on uporno tvrdi da je nevin.

"Ja nikada nisam prouzrokovao ničiju smrt, niti sam ikada učestvovao u zaveri da se počine takva dela nad bilo kim", piše on u svom prvom pismu.

Čed Dejbel Foto: Rexburg Police Department/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Deliću s vama tugu, bol i žalost zbog smrti Tami, Tajli i Džej Džeja. Ni sada nemam sve odgovore, ali sam zahvalan što će tokom mog žalbenog postupka biti izneta potpunija priča."

Dejbel se nalazi na čekanju za izvršenje smrtne kazne.

Bivši vođa kulta uspeva da svoja pisma pošalje svetu uz pomoć svoje ćerke, Eme Mari.

Mari, koja je rekla da veruje da je njen otac slučaj namešten, podelila je pisma sa The U.S. Sun, rekavši u mejlu: "Mog oca, Čeda Dejbel, država Ajdaho osudila je na smrt. Otvorila sam stranicu na mreži X da podelim njegova pisma i pomislila sam da bi vas to moglo zanimati."

Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Objavljeno krajem avgusta, Dejbel je u svom prvom pismu napisao: "Zdravo, prijatelji moji! Ovde Čed Dejbel, pišem vam iz svoje ćelije. Ovo je prvo od nekoliko pisama koja ću poslati. Želim da zahvalim svima koji su mi slali čestitke i pisma dok sam bio u zatvoru. Vaše ljubazne reči podrške mnogo su mi značile. Svako sam čuvao u srcu!"

Napominjući da je svoju zatvorsku kaznu započeo u junu 2024, on piše: "Moglo bi se reći da sam se prilagodio. Što se same ćelije smrti tiče, neću deliti detalje o svom dnevnom rasporedu ili informacije o svojim cimerima iz zatvora. Kao najnoviji stanovnik ćelije smrti, nije na meni da govorim o takvim stvarima. Ovo je zaista drugačiji svet ovde unutra, ali preživljavam, i provodim mnogo vremena radeći na svojim žalbama."

Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Kaže da se nada da će pisma pomoći da ljudi promene percepciju o njemu. "Svestan sam kako me mediji prikazuju", piše on. "Iskreno, ti prikazi mene uopšte nisu prepoznatljivi."

"Ja nisam član kulta kog treba da se ljudi plaše. Ja nisam zaverenik niti ubica", rekao je. "Nikada nisam bio."