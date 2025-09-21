Slušaj vest

Portugal se time pridružuje Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji koje su danas takođe ozvaničile priznanje nezavisnosti Palestine.

"Priznavanje države Palestine je ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike", rekao je Rangel novinarima u Njujorku, uoči godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), koje počinje sutra. 

Rangel je dodao da "Portugal zagovara rešenje o dve države kao jedini put ka pravednom i trajnom miru, miru koji promoviše suživot i mirne odnose Izraela i Palestine".

Nezavisnost palestinske države podržava više od 150 zemalja sveta.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaTRI ZEMLJE ZVANIČNO PRIZNALE PALESTINU KAO DRŽAVU! Dešava se značajan zaokret, Izraelci besni! (FOTO)
izrael-palestina.jpg
PlanetaVAŽNE VESTI IZ LUKSEMBURGA: Priznaće Palestinu na zasedanju UN u Njujorku
luksemburg-ft.jpg
PlanetaIZRAEL U NEZAUSTAVLJIVOM NALETU, U NAREDNIM SATIMA ĆE DOĆI DO VELIKOG OBRAČUNA?! Vojska najavila napad na KLJUČNU TAČKU i pozvala na evakuaciju područja!
Izraelska vojska
PlanetaISTRAŽNA KOMISIJA UJEDINJENIH NACIJA: "Izrael sprovodi GENOCID u Gazi!"
gaza.jpg