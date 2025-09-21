Slušaj vest

"Imam jasnu poruku za lidere koji priznaju palestinsku državu nakon užasnog masakra 7. oktobra – vi dajete ogromnu nagradu terorizmu“, rekao je Netanjahu u video poruci, prenosi Tajms ov Izrael.

„To se neće dogoditi, palestinska država neće biti uspostavljena zapadno od Jordana", poručio je Netanjahu.

On je istakao da je pod njegovim vođstvom Izrael "udvostručio jevrejska naselja u Judeji i Samariji" (Zapadna obala) i poručio da će "nastaviti tim putem“.

„Odgovor na pokušaj da nam se nametne teroristička država u srcu naše zemlje biće dat nakon mog povratka iz SAD. Čekajte“, rekao je Netanjahu.

Izraelski ministri sa krajnje desnice Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrič pozvali su Netanjahua da odobri aneksiju Zapadne obale, kao najbolji odgovor na današnje odluke Velike Britanije, Kanade i Australije da priznaju Palestinu.

"To zahteva hitnu aneksiju Judeje i Samarije i potpuno demontiranje palestinske uprave", rekao je ministar za nacionalnu bezbednost Ben Gvir.

Ministar finansija Smotrič je poručio da je "jedini odgovor na ovaj antizraelski potez aneksija postojbine jevrejskog naroda u Judeji i Samariji i definitivno odustajanje od apsurdne ideje o formiranju palestinske države".