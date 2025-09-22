Slušaj vest

22. sajam Kina-ASEAN (CAEXPO) i poslovni i investicioni samit Kina-ASEAN završeni su u nedelju u Nanđingu, u autonomnoj oblasti Guangsi Džuang na jugu Kine, sa više od 500 potpisanih ekonomskih i trgovinskih sporazuma.

Vej Žaohui, generalni sekretar Sekretarijata CAEXPO, rekao je na konferenciji za novinare u nedelju popodne da je na ovogodišnjem sajmu potpisano 155 investicionih projekata, od kojih je 74 usmereno na preradu i proizvodnju, što čini 88% ukupnih investicija.

“Proizvodni projekti pokrivaju sektore kao što su mašinska oprema, petrohemija i hemijsko inženjerstvo, obojeni metali, novi materijali, laka industrija i tekstil, kao i informacione tehnologije”, naveo je Vej.

Petodnevni događaj prostirao se na izložbenom prostoru od 160.000 kvadratnih metara i privukao je 3.260 preduzeća iz 60 zemalja. Ukupno je učestvovalo 627 preduzeća iz zemalja ASEAN-a.

Po prvi put, izložba je predstavila paviljon posvećen veštačkoj inteligenciji (VI), sa oko 1.200 proizvoda, uključujući oko 20 velikih jezičkih modela i 60 inteligentnih robota.

23. CAEXPO je okvirno zakazan za period od 17. do 21. septembra 2026. godine, a Filipini će biti zemlja počasni gost.