NOVA DRAMA IZNAD BALTIKA, NATO KRENUO NA RUSKI AVION! Moskva poslala špijunsku letelicu, odmah dignuti nemački Jurofajteri i švedski Gripeni (FOTO)
Borbeni avioni zemalja NATO presreli su ruski vojni avion iznad Baltičkog mora.
To se desilo juče nakon što je Estonija zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN zbog tri ruska lovca Mig-31 koja su u petak, prema navodima iz Talina i Alijanse, ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva, što je Moskva negirala.
Gardijan prenosi navode nemačkih vazduhoplovnih snaga da je u najnovijem događaju ruski izviđački avion Il-20M isključio uređaje za komunikaciju i ignorisao pokušaje uspostavljanja kontakta.
Nemački borbeni avioni Jurofajter nakon toga su poleteli iz vazduhoplovne baze Roštok-Lage kako bi presreli rusku letelicu i naterali je da se vrati odakle je došla dok se kretala u međunarodnom vazdušnom prostoru.
Korijere dela sera prenosi da su u toj akciji pored nemačkih borbenih aviona učestvovala i dva švedska Gripena.
Švedske vazduhoplovne snage objavile su da je presretanje okončano bez incidenata.
Italijanski list navodi da se sve dešava u trenutku maksimalno povećanog opreza u NATO i EU zbog vojnih i špijunskih aktivnosti Rusije unutar i izvan njihovog vazdušnog prostora.
(Kurir.rs/The Guardian/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)
