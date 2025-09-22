Slušaj vest

Grčko poluostrvo Atos (Sveta Gora) rano jutros pogodila su četiri zemljotresa, od kojih je najjači bio od pet stepeni po Rihterovoj skali, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara, na oko deset kilometara južno od manastira Hilandar.

Sveta Gora Foto: Shutterstock

Juronjuz prenosi navode Tanjuga da za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Hilandar Foto: Shutterstock

Prema izjavama očevidaca sa veb-sajta EMSC, zemljotres se snažno osetio i u Nea Rodi, na ostrvu Amuljani i u Sartiju.

(Kurir.rs/Euronews.rs)

