Serija zemljotresa na Svetoj Gori, najjači od četiri potresa na grčkom poluostrvu Atos iznosio pet stepeni Rihterove skale
OBJAVA EMSC
SERIJA ZEMLJOTRESA NA SVETOJ GORI, NAJJAČI PET RIHTERA! Epicentar na samo deset kilometara južno od manastira Hilandar (FOTO)
Slušaj vest
Grčko poluostrvo Atos (Sveta Gora) rano jutros pogodila su četiri zemljotresa, od kojih je najjači bio od pet stepeni po Rihterovoj skali, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara, na oko deset kilometara južno od manastira Hilandar.
Sveta Gora Foto: Shutterstock
Juronjuz prenosi navode Tanjuga da za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Hilandar Foto: Shutterstock
Prema izjavama očevidaca sa veb-sajta EMSC, zemljotres se snažno osetio i u Nea Rodi, na ostrvu Amuljani i u Sartiju.
(Kurir.rs/Euronews.rs)
Reaguj
Komentariši