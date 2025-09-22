PRESELIO SE KAO ČETVOROGODIŠNJAK IZ TURSKE SA RODITELJIMA

PRESELIO SE KAO ČETVOROGODIŠNJAK IZ TURSKE SA RODITELJIMA

Slušaj vest

Sinan Selen - rođen u Istanbulu, diplomirani pravnik, stručnjak za bezbednost - već godinu dana je vršilac dužnosti predsednika domaće obaveštajne službe u Nemačkoj, a sada je nominavan da je zvanično vodi.

Dojče vele (DW) navodi da je ovo premijera za Saveznu služba za zaštitu ustava (BfV) Nemačke: prvi put jedan profesionalac migrantskog porekla postaje njen predsednik.

O tome su izvestili brojni mediji, pozivajući se na dobro informisane političke krugove.

Prema tim izveštajima, ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint iz Hrišćanskosocijalne unije (CSU) uskoro će imenovati Sinana Selena - za šefa domaće obaveštajne službe.

Sinan Selen Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Selen je rođen 1972. u Istanbulu, najeveć gradu Turske.

Imao je četiri godine kada je došao u Nemačku, se roditeljima koji su kao novinari radili za DW.

Pravnik koji je odrastao u Kelnu od 21. januara 2019. obavlja dužnost potpredsednika ove bezbednosne agencije.

Karijera u oblasti bezbednosti

Karijeru je započeo 2000. godine u Saveznom uredu kriminalističke policije (BKA).

Tada je stekao prvo iskustvo u oblasti državne bezbednosti, uključujući odgovornost za ličnu zaštitu tadašnjeg kancelara Gerharda Šredera i ministra unutrašnjih poslova Ota Šilija, dvojice visokih zvaničnika Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).

Šest godina kasnije, Selen prelazi u Ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu, gde postaje šef odeljenja za strani terorizam i ekstremizam.

Savezna služba za zaštitu ustava (BfV) Nemačke Foto: Printscreen

Sledeća stanica, 2009. bila je Savezna policija, zadužena za bezbednost granica, gde se prvenstveno fokusirao na borbu protiv terorizma.

Nakon povratka u Ministarstvo unutrašnjih poslova 2012., nastavio je da se bavi borbom protiv međunarodnog terorizma sve do 2016. - kada se dogodio državni udar u njegovoj rodnoj Turskoj.

Selenova poslednja stanica pre nego što se pridružio Saveznoj službi za zaštitu ustava 2019. bio je trogodišnji „izlet“ u privatni sektor, u turističkoj kompaniji TUI.

1/5 Vidi galeriju Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder i ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia, SERGEY PONOMAREV / AFP / Profimedia, EPA / Omer Messinger, EPA / PAVEL BEDNYAKOV

Njegov zadatak bio je da standardizuje bezbednosnu strukturu cele grupe, sa posebnim naglaskom na sajber bezbednost i upravljanje krizama.

Nacionalno i međunarodno iskustvo

DW navodi da Selen uživa dobar ugled u stručnim krugovima i rado je viđen gost na specijalizovanim konferencijama, poput tradicionalnog bezbednosnog skupa koji njegova državna agencija redovno organizuje sa Savezom za bezbednost u poslovanju (ASW).

Selenovo imenovanje dolazi u trenutku kada nivo pretnji kontinuirano raste već nekoliko godina: desničarski ekstremizam, levičarski ekstremizam, islamizam, sajber sabotaže i špijunaža.

Rastuće opasnosti u svim oblastima dovele su do značajnog jačanja Savezne službe za zaštitu ustava — kako u pogledu broja zaposlenih, tako i finansiranja.

1/12 Vidi galeriju Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel Foto: EPA Antonio Pedro Santos, SEAN GALLUP / POOL/GETTY IMAGES POOL, HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Kada je postao potpredsednik BfV-a 2019. godine, služba je zapošljavala oko 4.000 ljudi.

Danas ih ima preko 5.000, a planirani budžet za 2026. koji iznosi 686 miliona evra, trebalo bi da se poveća za 36 odsto u poređenju sa 2024.

Selen smatra da je to hitno potrebno — posebno s obzirom na promenu karaktera pretnji od početka ruske agresije na Ukrajinu.

„Naša uloga kao kontraobaveštajne službe postaje sve važnija — kao i u drugim zapadnim zemljama“, rekao je Selen za list Velt am Zontag u avgustu.

1/17 Vidi galeriju Fridrih Merc Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE, EPA/Clemens Bilan

Odbrana od stranih napada sada je glavni prioritet, a slede borba protiv terorizma i ekstremizma.

Poseban fokus: Rusija i Vladimir Putin

„Primećujemo da se granice pomeraju“, rekao je budući predsednik Savezne službe za zaštitu ustava, misleći na rusku strategiju pod predsednikom Vladimirom Putinom.

„Povrede, pa čak i smrti, svesno se prihvataju i kalkulišu.“

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Među instrumentima se, kako kaže, nalaze i „krijumčarenje migranata u Nemačku, kao i uticaj na političke odluke“.

Kako bi se adekvatno odgovorilo na hibridne aktivnosti Rusije, Savezni ured za zaštitu ustava redefinisao je svoje prioritete kroz akcioni plan za kontrašpijunažu, naglasio je Selen.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Kao bivši potpredsednik, za to je odgovoran već gotovo godinu dana — koliko je, naime, vodeća pozicija bila upražnjena.

BONUS VIDEO