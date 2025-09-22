SINAN IZ ISTANBULA NA ČELU NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE! Prvi put je vodi migrant, dokazao se kao telohranitelj Šredera, sada mu je PUTIN NA UMU (FOTO)
Sinan Selen - rođen u Istanbulu, diplomirani pravnik, stručnjak za bezbednost - već godinu dana je vršilac dužnosti predsednika domaće obaveštajne službe u Nemačkoj, a sada je nominavan da je zvanično vodi.
Dojče vele (DW) navodi da je ovo premijera za Saveznu služba za zaštitu ustava (BfV) Nemačke: prvi put jedan profesionalac migrantskog porekla postaje njen predsednik.
O tome su izvestili brojni mediji, pozivajući se na dobro informisane političke krugove.
Prema tim izveštajima, ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint iz Hrišćanskosocijalne unije (CSU) uskoro će imenovati Sinana Selena - za šefa domaće obaveštajne službe.
Selen je rođen 1972. u Istanbulu, najeveć gradu Turske.
Imao je četiri godine kada je došao u Nemačku, se roditeljima koji su kao novinari radili za DW.
Pravnik koji je odrastao u Kelnu od 21. januara 2019. obavlja dužnost potpredsednika ove bezbednosne agencije.
Karijera u oblasti bezbednosti
Karijeru je započeo 2000. godine u Saveznom uredu kriminalističke policije (BKA).
Tada je stekao prvo iskustvo u oblasti državne bezbednosti, uključujući odgovornost za ličnu zaštitu tadašnjeg kancelara Gerharda Šredera i ministra unutrašnjih poslova Ota Šilija, dvojice visokih zvaničnika Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).
Šest godina kasnije, Selen prelazi u Ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu, gde postaje šef odeljenja za strani terorizam i ekstremizam.
Sledeća stanica, 2009. bila je Savezna policija, zadužena za bezbednost granica, gde se prvenstveno fokusirao na borbu protiv terorizma.
Nakon povratka u Ministarstvo unutrašnjih poslova 2012., nastavio je da se bavi borbom protiv međunarodnog terorizma sve do 2016. - kada se dogodio državni udar u njegovoj rodnoj Turskoj.
Selenova poslednja stanica pre nego što se pridružio Saveznoj službi za zaštitu ustava 2019. bio je trogodišnji „izlet“ u privatni sektor, u turističkoj kompaniji TUI.
Njegov zadatak bio je da standardizuje bezbednosnu strukturu cele grupe, sa posebnim naglaskom na sajber bezbednost i upravljanje krizama.
Nacionalno i međunarodno iskustvo
DW navodi da Selen uživa dobar ugled u stručnim krugovima i rado je viđen gost na specijalizovanim konferencijama, poput tradicionalnog bezbednosnog skupa koji njegova državna agencija redovno organizuje sa Savezom za bezbednost u poslovanju (ASW).
Selenovo imenovanje dolazi u trenutku kada nivo pretnji kontinuirano raste već nekoliko godina: desničarski ekstremizam, levičarski ekstremizam, islamizam, sajber sabotaže i špijunaža.
Rastuće opasnosti u svim oblastima dovele su do značajnog jačanja Savezne službe za zaštitu ustava — kako u pogledu broja zaposlenih, tako i finansiranja.
Kada je postao potpredsednik BfV-a 2019. godine, služba je zapošljavala oko 4.000 ljudi.
Danas ih ima preko 5.000, a planirani budžet za 2026. koji iznosi 686 miliona evra, trebalo bi da se poveća za 36 odsto u poređenju sa 2024.
Selen smatra da je to hitno potrebno — posebno s obzirom na promenu karaktera pretnji od početka ruske agresije na Ukrajinu.
„Naša uloga kao kontraobaveštajne službe postaje sve važnija — kao i u drugim zapadnim zemljama“, rekao je Selen za list Velt am Zontag u avgustu.
Odbrana od stranih napada sada je glavni prioritet, a slede borba protiv terorizma i ekstremizma.
Poseban fokus: Rusija i Vladimir Putin
„Primećujemo da se granice pomeraju“, rekao je budući predsednik Savezne službe za zaštitu ustava, misleći na rusku strategiju pod predsednikom Vladimirom Putinom.
„Povrede, pa čak i smrti, svesno se prihvataju i kalkulišu.“
Među instrumentima se, kako kaže, nalaze i „krijumčarenje migranata u Nemačku, kao i uticaj na političke odluke“.
Kako bi se adekvatno odgovorilo na hibridne aktivnosti Rusije, Savezni ured za zaštitu ustava redefinisao je svoje prioritete kroz akcioni plan za kontrašpijunažu, naglasio je Selen.
Kao bivši potpredsednik, za to je odgovoran već gotovo godinu dana — koliko je, naime, vodeća pozicija bila upražnjena.
