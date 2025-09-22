Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države (SAD), bliski saradnik Izraela, kritikovale su priznanja palestinske države na koje se odlučio niz zemalja, nazivaju to "pokretom za predstavu" i naglašavaju da se Vašington zalaže za ozbiljnu diplomatiju na Bliskom istoku.

"Mi nastavljamo da budemo opredeljeni za ozbiljnu diplomatiju a ne za pokrete za predstavu. Naši prioriteti su jasni: oslobađanje talaca, bezbednost Izraela kao i mir i prosperitet za ceo region koji ne mogu biti garantovani bez odsustva Hamasa", rekao je portparol Stejt departmenta koji nije želeo da mu se navede ime.

Francuska i još nekoliko država danas treba da priznaju palestinsku državu na otvaranju velikog godišnjeg okupljanja lidera u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN gde će jedna od glavnih tema biti rat u Pojasu Gaze.

Priznanje ima uglavnom simboličan značaj a predviđeno je tokom samita koji organizuju Francuska i Saudijska Arabija o budućnosti rešenja sa dve države, izraelsku i palestinsku, koje žive jedna pored druge u miru i bezbednosti, što je kraj višemesečnog procesa za koji se zalagao francuski predsednik Emanuel Makron.

Time najmanje 145 od 193 zemalja članica UN priznaje palestinsku državu, prema podacima agencije Frans pres.

Na taj način se ne menja status Palestinaca kao posmatrača u UN čije puno uključivanje blokiraju SAD.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

