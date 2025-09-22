Slušaj vest

Požari su ponovo paralisali Tursku. Antalija je u plamenu, a opasnost se širi i prema odmaralištima, tokom jučerašnjeg dana naređena je i hitna evakuacija. Vatrogasci nastavljaju intenzivnu borbu protiv požara koji je zbog velikog plamena pretvorio noć u dan.

Više na ovu temu za Kurir televiziju ispričao je glumac Jusuf Enim koji živi u Turskoj.

Pogledajte fotografije požara u Antaliji:

- Trenutna situacija u Antaliji je počela pre dva dana. Požari u šumama u blizini luksuznih hotela su sada 90% pod kontrolom. Uskoro očekujemo da se završi i da sve bude pod kontrolom. Nažalost, kad god jednu stranu stave pod kontrolu, druga se rasplamsa, a nikako da saznamo kako su počeli ti požari u selima i šumama - kaže on.

Emin dodaje da je u Antaliji požar krenuo iz šume, a toliko blizu došao do kopleksa i hotela da su ljudi morali da se evakuišu.

- Dva hotela su sada prazna zbog požara i sve institucije su rekle da nema više potrebe za tim i svi koji su izašli iz hotela imaju prava da se vrate nazad u hotel. Skoro tri hektara šume je spaljeno, kao i u ostalim slučajevima ovog leta, katastrofa se desila u Turskoj. Svake godine smo navikli na informacije ne samo iz Turske, vće sveta, o šumskim požarima, ali se u Turskojdešava često i ova godina je postavila rekord. Ministarstva će doneti nove zakone kako bi obnovili spaljene šume - kaže Emin.

On kaže i da se očekuju novi zakoni koji će se baviti temom požara na javnim mestima, jer je njihov uzrok delimično prirodan, ali se deo požara desi zbog ljudskog faktora, odnosno kako Emin kaže, neobrazovanih ljudi:

- Ljudi tokom subote i nedelje prave piknik u šumama, a to je katastrofa. Zbog njihovog uživanja se dešavaju veliki problemi.

