Situacija na Baltiku postaje sve napetija nakon ruskih uletanja u vazdušni prostor tamošnjih bivših sovjetskih republika, a varnicu sukoba NATO sa Moskvom moglo bi da bude nešto što se ne događa na nebu, već kopnom stiže iz ruske prestonice.

Po mišljenju Gabrielijusa Landsbergisa, bivšeg litvanskog ministra spoljnih poslova, potencijalni casus belli ili povod za izbijanje rata sa Rusijom u baltičkim zemljama mogao bi da bude putnički voz na liniji Moskva-Kalinjingrad koji i dalje redovno saobraća prevozi putnike u i iz ruske enklave ugnežđene između Poljske i Litvanije.

- Jedan od scenarija sastaji se u tome da Rusija izmisli kvar na vozu koji prevozi ruske državljane i poruči da je neophodno da oni budu spaseni. Ona bi ka tom mestu (kvara) mogla da pošalje jedinicu bezbednosnih snaga ojačanu vojnim trupama i situacija bi onda mogla da se brzo pogorša - ocenio je Landsbergis, prenosi Korijere dela sera.

Marta Serafini, dopisnica italijanskog lista iz Kijeva koji prati rat u Ukrajini, navodi da bi, osim toga, Rusija mogla da organizuje provokaciju u koridoru Suvalki, što je već ranije i činila.

Podseća se da su 2021. godine, samo nekoliko meseci pre početka invazije Rusije na Ukrajinu, beloruske vlasti uz podršku Moskve uputile desetine hiljada migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike ka Poljskoj i baltičkim zemljama .upravo preko tog uzanog dela teritorije, u operaciji koju su zapadne zemlje videle kao napad sa ciljem destabilizacije Evropske unije.

Navodi se da se ovi scenariji nadovezuju na ono što se već desilo i što ne da mnogo prostora za nadu baltičkim državama i ne samo njima.

Uoči početka ruske invazije na Ukrajinu od vojnih analitičara NATO zatraženo je da pripreme plan za slučaj da Rusija pokrene invaziju i na Evropu i u okviru nje napadne Letoniju i Litvaniju iz baza koje ima u Kalinjingradu i Belorusiji.

Tim planom je bilo predviđeno da se NATO trupe stacionirane na Baltičkom moru povuku odatle nakon deset dana, u očekivanju dolaska pojačanja.

U međuvremnu bi baltičke zemlje branile sopstvene snage uz pomoć 800 nemačkih vojnika iz Bundesvera koji su raspoređeni u Litvaniji.

Prema tom scenariju, Rusija bi okupirala Letoniju za tri dana i nastavila da napreduje ka Litvaniji, nakon čega bi NATO bataljoni sa bokova napali sa bokova rusku vojsku i porazili je.

U najgorem slučaju su analitičari Alijanse predviđali da bi Litvanija mogla da ostane "uništena i delimično okupirana".

Kada je ovo predviđanje objavljeno, niko od tih analitičara nije mogao da pretpostavi šta će se dogoditi u Marijupolju i Buči u Ukrajini, gradovima koje je Rusija držala pod opsadom i prvi zauzela, dok su u drugom kasnije pronađene masovne grobnice i tela žrtava pokolja.

Korijere dela sera navodi da iako Rusi podrugljivo gledaju na region koji nazivaju Pribaltika, propaganda Kremlja kao i slučajevima Krima, Gruzije, Donbasa i Ukrajine uporno insistira na neophodnosti da i to područje bude zauzeto.

