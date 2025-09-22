Slušaj vest

U bombardovanju su i dve osobe povređene, od kojih je jedna u teškom stanju, napisao je na Telegramu šef regionalne administracije Zaporožja Ivan Fedorov.

U ruskim napadima noćas jedna osoba je ranjena u Kijevu a jedna u Sumiju, prema navodima lokalnih zvaničnika.

Ruske vlasti su ranije saopštile da su tri osobe poginule a 16 je ranjeno sinoć na Krimu u napadu ukrajinskih dronova.

Kurir.rs/Beta

BONUS VIDEO

Lakić o ratu u Ukrajini: Biće najkrvavije pre mira Izvor: Kurir televizija