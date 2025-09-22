Slušaj vest

Više od 10.000 ljudi sklonilo se danas u škole ili centre za evakuaciju na Filipinima gde su jake kiše i vetrovi tajfuna stigli do severa zemlje i juga Tajvana.

Procenjuje se da bi desetine miliona ljudi mogle biti pogođene tajfunom, koji bi trebalo da pređe delove Filipina pre nego što naiđe na Honkong i Kinu.

Tajfun koji jača kako se približava jugu Kine treba da stigne do kopna sredinom dana kod filipinskih ostrva Babujan.

Ta slabo naseljena ostrva naleze se na oko 740 kilometara južno od Tajvana u Luzonskm moreuzu.

Obala zapljusnuta talasima zbog tajfuna Ragasa Foto: Justine Mark Pillie Fajardo/AP

Filipinska nacionalna meteorološka služba saopštila je da su udari vetra u 11.00 po lokalnom vremenu (5.00 po srednjoevropskom vremenu) dostigli udare od 265 kilometara na sat.

Predsednik države Ferdinand Markos Mlađi napisao je na Fejsbuku da su sve državne agencije u stanju pripravnosti da pruže pomoć gde god treba.

U Tajvanu je meteorološka služba upozorila na rizike jakih kiša na istoku ostrva.

Evakuacije su sprovedene u planinskim zonama kod Pingtunga na jugu, rekao je zvaničnik lokalne vatrogasne službe.

Hongkonška aviokompanija Katej Pacifik objavila je danas da predviđa ukidanje više od 500 letova zbog tajfuna koji se usmerio ka jugu Kine.

Kako je rekla portparolka aviokompanije od utorka u 18.00 časova po lokalnom vremenu (12.00 po sredenjeevropskom vremenu) do četvrtka tokom dana avioni te kompanije neće saobraćati sa međunarodnog aerodroma u Hongkongu.

Hitne službe južnog kineskog grada Šendžena najavile su da predviđaju evakuaciju 400.000 ljudi pred dolazak tajfuna Ragasa, koji se danas popodne nalazi u moreuzu Luzon, između juga Tajvana i severa Filipina.

Strahuje se da bi nevreme moglo da izazove štetu sličnu onu izazvanom tajfunom Koinu pre dve godine kada su rušeni električni stubovi i čupani limeni krovovi.

Škole i državne kancelarije zatvorene su danas u Manili i u 29 filipinskih provincija u očekivanju jake kiše.

Velike poplave i klizišta očekuju se na severu glavnog ostrva Luson, upozorio je juče državni meteorološki stručnjag Džon Grender Almario.

Tajfun pogađa zemlju dan posle demonstracija kada su hiljade Filipinaca protestovale zbog korupcionaškog skandala vezanog za projekte za zaštitu od poplava koji su ili loše napravljeni ili nikad nisu završeni.

Svake godine najmanje 20 oluja ili tajfuna pogode Filipine ili im se približe, a najteže pogođene obično budu najsiromašnije oblasti zemlje.

Prema naučnicima klimatske promene izazivaju češće i intenzivnije ekstremene meteorološke promene svuda u svetu.

Kurir.rs/Beta

BONUS VIDEO