Foros je luksuzno odmaralište smešteno u blizini četiri ruske državne dače, vikendica ruske političke elite. Aksjonov tvrdi da je u napadu oštećeno „nekoliko objekata“ u odmaralištu, kao i obližnja seoska škola.

„Ostaci oborenih dronova izazvali su požar trave u blizini grada Jalte“, naveo je.

U napadu su poginule dve osobe, a 15 je povređeno, tvrdi rusko Ministarstvo odbrane. Ministarstvo je saopštilo da je napad izveden u 19:30 po moskovskom vremenu „korišćenjem dronova naoružanih visokoeksplozivnim bojevim glavama“.

Ukrajinci redovno gađaju Krim

Telegram kanal Krimski vetar saopštio je da u odmaralištu navodno borave „vrlo važni gosti“. Prema veb sajtu odmarališta Foros, tamošnji restoran je u nedelju bio zatvoren zbog „posebnih usluga“.

Rusija je anektirala Krim 2014. godine, pretvarajući poluostrvo u snažno militarizovano uporište.

Ukrajinske snage mnogo puta su gađale poluostrvo raketama i dronovima od početka rata velikih razmera 2022. godine.

Nedavno je ukrajinska vojna obaveštajna služba (GUR) uništila tri ruska helikoptera Mi-8 i radarsku stanicu na okupiranom Krimu.

