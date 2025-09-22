SNAŽAN NAPAD UKRAJINSKIH SNAGA NA KRIM: Dronovi pogodili odmaralište, ima mrtvih i ranjenih! "Ostaci izazvali POŽAR" (VIDEO)
Foros je luksuzno odmaralište smešteno u blizini četiri ruske državne dače, vikendica ruske političke elite. Aksjonov tvrdi da je u napadu oštećeno „nekoliko objekata“ u odmaralištu, kao i obližnja seoska škola.
„Ostaci oborenih dronova izazvali su požar trave u blizini grada Jalte“, naveo je.
U napadu su poginule dve osobe, a 15 je povređeno, tvrdi rusko Ministarstvo odbrane. Ministarstvo je saopštilo da je napad izveden u 19:30 po moskovskom vremenu „korišćenjem dronova naoružanih visokoeksplozivnim bojevim glavama“.
Ukrajinci redovno gađaju Krim
Telegram kanal Krimski vetar saopštio je da u odmaralištu navodno borave „vrlo važni gosti“. Prema veb sajtu odmarališta Foros, tamošnji restoran je u nedelju bio zatvoren zbog „posebnih usluga“.
Rusija je anektirala Krim 2014. godine, pretvarajući poluostrvo u snažno militarizovano uporište.
Ukrajinske snage mnogo puta su gađale poluostrvo raketama i dronovima od početka rata velikih razmera 2022. godine.
Nedavno je ukrajinska vojna obaveštajna služba (GUR) uništila tri ruska helikoptera Mi-8 i radarsku stanicu na okupiranom Krimu.
Kurir.rs/Index
BONUS VIDEO