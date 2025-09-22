Ukrajinske snage su objavile snimak uništenja dva ruska hidroaviona B-12 Čajka na poluostrvu Krim.
"PRVI TAKAV UDAR U ISTORIJI RATOVANJA" Ukrajinci objavili novi snimak sa Krima, "čajke" u plamenu! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinske snage po prvi put su pogodile dva ruska amfibijska aviona Be-12 Čajka na poluostrvu Krimu, izvestila je jutros ukrajinska vojno-obaveštajna služba (HUR).
Napad je izveden 21. septembra, a sprovela ga je posebna jedinica HUR pod nazivom Primari, navodi se u saopštenju. Objavljen je i snimak udara.
Ukrajinski napad na ruske hidroavione B-12 Čajka na Krimu Foto: Printscreen/X
"Prvi takav udar u istoriji"
- Reč je o prvom ikada izvedenom udaru na Be-12 u istoriji - saopštila je agencija.
Be-12 Čajka, sovjetski amfibijski avion poznat pod NATO oznakom Mail, specijalizovan je za protivpodmorničko delovanje i opremljen sistemima visoke vrednosti za otkrivanje i uništavanje podmornica.
Pogodili i helikopter Mi-8
HUR tvrdi da su ukrajinski vojnici pogodili i jedan ruski helikopter Mi-8. Dan ranije ista agencija izvestila je da je na Krimu uništila tri ruska helikoptera Mi-8 i jednu radarsku stanicu.
