Ukrajinske snage po prvi put su pogodile dva ruska amfibijska aviona Be-12 Čajka na poluostrvu Krimu, izvestila je jutros ukrajinska vojno-obaveštajna služba (HUR).

Napad je izveden 21. septembra, a sprovela ga je posebna jedinica HUR pod nazivom Primari, navodi se u saopštenju. Objavljen je i snimak udara.

Ukrajinski napad na ruske hidroavione B-12 Čajka na Krimu Foto: Printscreen/X

"Prvi takav udar u istoriji"

- Reč je o prvom ikada izvedenom udaru na Be-12 u istoriji - saopštila je agencija.

Be-12 Čajka, sovjetski amfibijski avion poznat pod NATO oznakom Mail, specijalizovan je za protivpodmorničko delovanje i opremljen sistemima visoke vrednosti za otkrivanje i uništavanje podmornica.

Pogodili i helikopter Mi-8

HUR tvrdi da su ukrajinski vojnici pogodili i jedan ruski helikopter Mi-8. Dan ranije ista agencija izvestila je da je na Krimu uništila tri ruska helikoptera Mi-8 i jednu radarsku stanicu.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

