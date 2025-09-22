Slušaj vest

Rusija je formirala jedinice sastavljene od vojnika zaraženih HIV virusom koji izaziva sidu, hepatitisom i drugim bolestima i poslala ih u borbu.

Britanski Dejli telegraf prenosi da to tvrde ukrajinski vojni analitičari.

Vojnici u ovim jedinicama nose posebne trake na rukama koje ih označavaju kao bolesne, a viđeni su na prvim linijama fronta oko Pokrovska - ključnog logističkog čvorišta na istoku Ukrajine, koje je mesecima meta krvavih i iscrpljujućih napadaKremlja.

- Trenutno postoje informacije da ove jedinice učestvuju u borbama na najvrelijoj tački fronta kod Pokrovska - rekao je Dmitro Zmajlo, izvršni direktor Ukrajinskog centra za bezbednost i saradnju (USCS), organizacije bliske vrhu vojske u Kijevu.

On tvrdi da je formiranje ovih jedinica u redovima ruske vojske najnoviji je pokazatelj produbljivanja zdravstvene krize, jer se broj slučajeva HIV, hepatitisa i tuberkuloze među vojnicima pod komandom predsednika Vladimira Putina brzo povećava.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Nedavno je u ruskoj jedinici izbila smrtonosna hemoragijska groznica, bolest koja bukvalno tera obolele da krvare iz očiju, pa su čak i strogo kontrolisani ruski mediji počeli da govore o "skrivenoj epidemiji" koja pogađa vojnike na frontu.

Takozvane "zaražene jedinice" formirane su u okviru 1435. i 1437. motorizovanog puka, novijih formacija koje pripadaju 27. i 15. motorizovanoj brigadi.

Prema podacima Američkog korpusa kadeta (USCC), zaraženi vojnici učestvovali su u pokušajima napada na Pokrovsk sa juga i jugozapada, a viđeni su i kako pokušavaju da se infiltriraju kroz selo Zvirive.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Pre nego što su poslati na bojište, prošli su obuku u okupiranim delovima Ukrajine, uključujući Herson, Zaporožje i Krim.

- Oni su jednako loše opremljeni kao i druge ruske jedinice. Jedina razlika je u njihovim oznakama, posebnim trakama za ruke - objašnjava Zmailo.

Karakteristične trake za ruke

Ukrajinski vojnik, koji se nedavno vratio sa položaja u blizini Pokrovska, potvrdio je za Dejli telegraf da su on i njegovi drugovi naišli na neprijateljske vojnike sa karakterističnim trakama za ruke.

Rusija je ranije optuživana za regrutovanje bolesnih ljudi kako bi popunila osiromašene redove.

Već 2022. godine Vagner grupa je počela da prima zatvorenike zaražene HIV virusom i hepatitisom u svoje redove, nudeći im pristup antivirusnim lekovima kao oblik plate.

1/8 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Navodno je oko stotinu ljudi regrutovano iz zatvora u Lenjingradskoj oblasti – oni sa HIV virusom nosili su crvene trake, a oni sa hepatitisom bele.

Ali, činjenica da takve jedinice sada postoje u okviru regularne ruske vojske znak je da praksa postaje sistematska i zvanično prihvaćena.

Prošlog oktobra, ukrajinska vojna obaveštajna služba HUR tvrdila je da je ministar odbrane Andrej Belousov tiho izdao naredbu kojom se hepatitis C uklanja sa liste bolesti koje sprečavaju vojnu službu – čime je otvoren put hiljadama zaraženih zatvorenika na front.

HIV, kao i hepatitis B i C, prenosi se kontaktom sa zaraženom krvlju i telesnim tečnostima.

1/8 Vidi galeriju Bitka za Pokrovsk. Ukrajinci uništavaju rusku vojnu tehniku i osoblje. Uništen je i jedan ruski tenk. Foto: Printscreen/Youtube

Prema analizi Karnegi centra, broj ruskih vojnika sa HIV virusom na kraju 2023. godine bio je 20 puta veći nego na početku rata u Ukrajini.

Razlozi za eksploziju bolesti su višestruki – od zavisnosti od droga do upotrebe nesterilisanih medicinskih instrumenata.

Posebno je vredna pažnje praksa ruskih vojnih lekara da ponovo koriste iste špriceve ​​za anesteziju.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obišao je ukrajinske snage na liniji fronta u Pokrovsku gde se vode žestoke borbe za grad. Foto: Printscreen

Takav fenomen, upozoravaju stručnjaci, predstavlja pretnju i za ukrajinske vojnike.

- Prisustvo bolesnih Rusa na bojnom polju stvara moralni i psihološki pritisak, jer postoji bliski kontakt sa takvim neprijateljem, i to primorava naše snage da budu posebno oprezne i da vode računa o sopstvenom zdravlju - kaže Zmailo.

Putinova očajnička želja

Hepatitis, koji napada jetru i može dovesti do otkazivanja jetre, posebno je opasan u ratno vreme.

Čak i nakon što zaraženi vojnik umre, bolest se može preneti putem krvi koja je ostala na telima ili oružju.

Slično je i sa HIV virusom, koji može preživeti u krvi i telesnim tečnostima satima nakon smrti.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinski snajperista iz jednice "Duh" sa rekordne razdaljine od 4.000 metara ubio dva ruska vojnika jednim hicem kod Pokrovska Foto: Telegram/БУТУСОВ ПЛЮc

Ukrajinski vojnici u blizini Pokrovska još uvek nisu dobili uputstva kako da postupaju sa ranjenim ruskim vojnicima koji nose trake, niti kako da se zaštite od moguće kontaminacije.

Bivši pukovnik britanske vojske i stručnjak za hemijsko oružje Hamiš de Breton-Gordon kaže da je slanje bolesnih vojnika dokaz Putinove očajničke želje da zauzme Pokrovsk.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Grad se nalazi na vitalnoj ruti koja snabdeva ukrajinsku vojsku položajima u Časiv Jaru i Kostjantinivki, i dom je jedine fabrike koksa u zemlji za čeličnu industriju zemlje. Pod opsadom je od leta.

- Putin je spreman na sve, nastaviće da vodi ovakav rat. Oduvek je verovao da će, ako dovoljno dugo izdrži, na kraju pobediti. Slanje ljudi u klanicu je deo te strategije, a Pokrovsk je klanica - kazao je De Breton-Gordon.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

On dodaje da se "ratovi ne dobijaju samo na bojnom polju, već se gube i u bolnicama, u medicinskim ustanovama i u sposobnosti vojske da održi svoje ljude zdravim i borbenim".

- Ruska vojska trenutno gubi ne samo krv već i sposobnosti. Loše zdravlje, loše planiranje i loša priprema pokazuju se smrtonosnim kao i bilo koje zapadno oružje - zaključio je britanski stručnjak.

BONUS VIDEO