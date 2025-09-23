Najmanje 24 osobe, među kojima su mlitanti i civili, poginule su na severozapadu Pakistana u eksploziji materijala za pravljenje bombi u skladištu navodno u posedu pakistanskih talibana, saopštila je policija.
POGINULE 24 OSOBE: Eksplozija u skladištu militanata na severozapadu Pakistana (VIDEO)
Eksplozija se dogodila u dolini Tirah u provinciji Hajber Pahtunva, a uništeno je nekoliko obližnjih kuća.
Lokalna policija je navela da je ubijeno najmanje 10 civila, uključujući žene i decu, i najmanje 14 naoružanih osoba.
Optužili su militante da koriste civile kao ljudske štitove i skladište oružje u džamijama u drugim okruzima.
Pakistanske snage bezbednosti sprovode operacije protiv pakistanskih talibana u Hajberu, Badžauru i drugim delovima severozapada.
