Sirijski predsednik Ahmed al-Šara stigao je u Njujorkna 80. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UNGA), čime je postao prvi sirijski šef države koji prisustvuje ovogodišnjem skupu posle skoro šest decenija.

Poslednji sirijski lider koji se obratio Generalnoj skupštini bio je predsednik Nuredin al-Atasi, davne 1967. godine, pre nego što je porodica Asad došla na vlast 1971. Al-Šara je svrgnuo vladu Bašara al-Asada u decembru prošle godine, posle čega je preuzeo vlast.

Značaj posete Al-Šara je u Njujork doputovao u nedelju, na čelu velike delegacije sirijskih zvaničnika, što je državna televizija opisala kao "istorijsko putovanje".

Ova poseta ima snažnu simboliku jer predstavlja novu etapu u normalizaciji situacije u Siriji. Šara je došao na čelo države posle munjevite ofanzive sirijskih pobunjenika, posle više od decenije koju je proveo kao pobunjenički borac i lider džihadista Al-Kaide i Hajat Tahrir al Šama na severu Sirije.

U tom kontekstu, posebno je interesantno to što je tokom sukoba u Siriji, dok je još bio vođa džihadističkih frakcija, s prepoznatljivim turbanom, njegova glava bila ucenjena na 10 miliona dolara i da su ga SAD tražile živog ili mrtvog.

Međutim, sve se to promenilo posle svrgavanja porodice Asad. On je brzo promenio imidž i umesto islamističke ratne uniforme i turbana, najpre je obukao zelenu uniformu sa kačketom u stilu Fidela Kastra, da bi danas šetao u odelu.

Susret sa Donaldom Trampom

U maju se Šara sastao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, što je bio prvi susret jednog sirijskog i američkog predsednika posle 25 godina. Do sastanka je došlo tokom samita Saveta za saradnju zemalja Persijskog zaliva, zajedno sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.

Tom prilikom Tramp je saopštio da će SAD ukinuti sve sankcije Siriji, što je ubrzo i učinio, nagoveštavajući da Vašington "razmatra normalizaciju odnosa sa novom sirijskom vladom".

Unutrašnji nemiri i pretnje od spolja

Nova vlast al-Šare sada se suočava sa unutrašnjim nemirima, posebno sa izbijanjem nasilja u južnom regionu Suvejdau junu, kao i sa učestalim izraelskim napadima i vojnim upadima na sirijsku teritoriju, uprkos pregovorima dve zemlje, piše Al-Džazira.

Sirijaoptužuje Izrael za kršenje Sporazuma o razdvajanju iz 1974. godine, koji je usledio posle rata 1973. godine, tvrdeći da Izrael postavlja obaveštajne centre i vojne punktove u demilitarizovanoj zoni kako bi sprovodio svoje "ekspanzionističke i separatističke planove".

Pohvale ukidanju sankcija

- Predsednik Tramp je napravio veliki iskorak ka Siriji ukidanjem sankcija brzom, hrabrom i istorijskom odlukom. On je priznao da Sirija treba da bude bezbedna, stabilna i jedinstvena. To je u najvećem interesu svih zemalja sveta, ne samo Sirije - rekao je Šara u intervjuu za američki program "Face the Nation" na CBS-u.

On je potom dodao da se nada novom susretu sa Trampom tokom boravka u SAD.

- Moramo da razgovaramo o mnogim pitanjima i zajedničkim interesima između Sirije i SAD. Moramo obnoviti odnose na dobar i direktan način - rekao je Šara.

Ukidanje sankcija i susreti u SAD

Krajem juna, Tramp je potpisao izvršnu uredbu kojom se "ukida" većina preostalih sankcija protiv Sirije, što je u Damasku dočekano kao oslobađanje "dugo očekivanih sredstava za obnovu i razvoj".