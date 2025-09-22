Slušaj vest

"Vrlo jasno želim da kažem: Bez diskusija ćemo donositi odluke da obaramo... tu nema o čemu da se raspravlja", kazao je Tusk novinarima u Šerakovicama u Pomeranijskom vojvodstvu.

Ipak, upozorio je da u nejasnim situacijama treba dobro razmisliti pre no što se donese odluka i kao primer naveo da su prošle sedmice dva ruska MIG-a nisko nadeltela poljsku naftnu platformu Petrobaltik na Baltičkom moru, narušila zabranu leta iznad platforme, ali nisu povredila vazdušni prostor Poljske.

Ruski dronovi u Poljskoj Foto: STR/AP, WOJTEK JARGILO/PAP

U takvom slučaju "moramo da se konsultujemo sa saveznicima", kazao je Tusk jer "Poljska mora da bude sto posto uverena da i njeni saveznici isto gledaju" na konkretan slučaj da "ne budemo sami ako se sukob zaoštri", kazao je Tusk.

Rekao je da se nastavlja potraga za ostacima ruskih dronova koji su u noći na 10. septembar upali duboko u vazdušni prostor Poljske, da "Rusi nisu rekli koliko ih je bilo", a do sada je utvrđeno da nijedan od nađenih nije bio naoružan, te nije mogao da nanese štetu.

Kurir.rs/Beta

