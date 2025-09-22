Slušaj vest

Kinesko regulatorno telo za internet je danas najavilo dvomesečnu kampanju protiv sadržaja društvenih mreža koji "podstiče sukobe" i "prenosi negativnu viziju života".

Peking traži od kompanija koje vode društvene mreže da strogo kontrolišu sadržaj da se ne bi objavljivalo ono što bi se moglo smatrati subverzivnim, vulgarnim, pornografskim ili uopšte štetnim.

Kineska uprava za sajber prostor (CAC) je u današnjem saopštenju kao probleme na društvenim mrežama navela i "širenje glasina" o privredi, finansijama, socijalnoj zaštiti i javnoj politici i "zlonamerno tumačenje društvenih činjenica, preuveličavanje posebno teških situacija i njihovu eksploataciju za promovisanje negativne vizije života i razočaranja".

Neki mladi u Kini govore o "kulturi izležavanja" ili "prepuštanja da se istrune" čime se onlajn opisuje način života koji odbacuje kulturu velikog rada i društvenog mira.

Kampanja mreža ima za cilj jačanje "civilizovanijeg i racionalnijeg onlajn okruženje" i "suizbijanje zlonamernog podsticanja sukoba i mržnje".

Kinesko regulatorno telo je prošle nedelje objavilo da preduzima "disciplinske i kaznene mere" protiv tri digitalne platforme koje su zanemarile svoju obavezu kontrole objavljenog sadržaja.

Među njima su platforme Veibo za mikroblogove i paltforma kratkih videa Kuaišu.

Sredinom septembra to regulatorno telo preduzelo je slične mere prema platformi Sjaohongšu koja liči na Instagram.

Nije precizirano kakve su mere preduzete konkretno protiv tih platformi.