Slušaj vest

Ukrajinske odbrambene snage uništile su veliki ruski magacin municije u naselju Bogdanovka, u Luganskoj oblasti, eliminišući zalihe preciznih tenkovskih projektila i ogromne količine dronova.

Magacin bio distributivni centar

Prema Generalštabu Ukrajine, ruske trupe koristile su lokaciju kao distributivni centar za 17. tenkovski puk 70. motorizovane divizije.

U objektu je bila uskladištena različita municija, uključujući vođene tenkovske projektile ZUBK14, namenjene gađanju oklopnih ciljeva na daljinama većim od dometa standardnih tenkovskih granata, piše Junajted24midija.

1/2 Vidi galeriju Pogođen ogroman depo sa ruskom municijom u Luganskoj oblasti u mestu Bogdanovka. Foto: Printscreen

Ogromne količine naoružanja i dronova

Generalštab je saopštio da je magacin sadržao hiljade artiljerijskih i tenkovskih granata, kao i desetine hiljada mina, bombi i metaka.

Među isporukama bilo je i preko 19.000 dronova različitih modela namenjenih ruskim jedinicama koje deluju u Donjecku.

Među njima su se nalazili sistemi "Molnija", "Bumerang", "Vandal Novgorodski" i "Goričnih", zajedno sa pratećom opremom poput baterija, komunikacionih modula i video-predajnika.

Uništeni vođeni projektili ZUBK14

Projektili ZUBK14, takođe uništeni u napadu, ističu se produženim dometom od oko 4 - 5 kilometara. Nakon što se ispali iz tenkovske cevi, projektil aktivira motor za održavanje leta i sistem za navođenje, što mu omogućava korekciju putanje ka cilju.

Raniji udari na ruske skladišne centre

Ranije, tokom noći 19. avgusta, Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) izvela je precizan napad dronovima na dva ruska magacina municije u Bilokurakinu, važnom logističkom čvorištu u Lugansku.

Prema navodima SBU, grad se nalazi na glavnoj železničkoj ruti kojom se snabdevaju ruske snage u blizini Pokrovska. Napad, u kojem je učestvovalo najmanje sedam dronova, izazvao je velike požare, što je potvrđeno satelitskim sistemom NASA FIRMS.