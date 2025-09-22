Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi dopuštanje da sporazum Novi STARTistekne bila velika greška.

Dodao je da je Rusijaspremna da nastavi da se pridržava sporazuma Novi START o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine.

Kritika Zapada i narušeni odnosi

Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje.

Uloga sistema kontrole naoružanja Putin je podsetio da su ovakvi sistemi decenijama doprinosili stabilizaciji odnosa između Rusije i SAD, koje imaju dva najveća nuklearna arsenala na svetu, te da su samim tim jačali globalnu stabilnost i međunarodnu bezbednost. Novi START - poslednji bilateralni sporazum