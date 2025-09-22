Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi dopuštanje da sporazum Novi STARTistekne bila velika greška.

Dodao je da je Rusijaspremna da nastavi da se pridržava sporazuma Novi START o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine.

Kritika Zapada i narušeni odnosi

Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje.

Uloga sistema kontrole naoružanja

Putin je podsetio da su ovakvi sistemi decenijama doprinosili stabilizaciji odnosa između Rusije i SAD, koje imaju dva najveća nuklearna arsenala na svetu, te da su samim tim jačali globalnu stabilnost i međunarodnu bezbednost.

Novi START - poslednji bilateralni sporazum

Kao primer, Putin je naveo sporazum Novi START, potpisan 2010. godine između Rusije i SAD. Naglasio je da je to poslednji bilateralni sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje, ali da mu rok ističe u februaru 2026. godine.

(Kurir.rs/RT/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaDA LI U OVOM VOZU MOŽE DA POČNE RAT NA BALTIKU: Procurio mračni scenario, Putin možda neće pokrenuti invaziju sa neba, već kopnom direktno iz ruske prestonice
putin.jpg
PlanetaSINAN IZ ISTANBULA NA ČELU NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE! Prvi put je vodi migrant, dokazao se kao telohranitelj Šredera, sada mu je PUTIN NA UMU (FOTO)
ruski predsednik Vladimir Putin Sinan Selen šef nemačke obaveštajne službe BfV bivši nemački kancelar Gerhard Šreder
PlanetaUKRAJINA IMA KECA U RUKAVU! Ova zastrašujuća MORSKA NEMAN može da uništi Krimski most u sekundi i pošalje ga na dno! (FOTO/VIDEO)
profimedia0729168566.jpg
PlanetaEU SPREMA NOVI 19. PAKET SANKCIJA PROTIV RUSIJE: Otkriveno šta će ciljati, oglasila se i moćna britanska služba MI6
profimedia0192970907.jpg