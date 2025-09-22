Diplomatska misija Palestine u Ujedinjenom Kraljevstvu proslavila je danas priznanje svoje državnosti od Velike Britanije i tom prilikom je šef misije Husam Zomlot javno pokazao tablu na kojoj se ta misija označava kao ambasada, prenosi Bi-Bi-Si.
Planeta
DIPLOMATSKA MISIJA PALESTINE U LONDONU PROSLAVILA PRIZNANJE DRŽAVNOSTI! Šef misije Husam Zomlot javno pokazao tablu ambasade (FOTO)
Priznanje države Palestine dozvoliće da se diplomatske misije podignu na nivo ambasada, ali kada je reč o Velikoj Britaniji, London još nije postavio vremenski rok kada će promeniti status generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu.
Ministar zdravlja Ves Streting, prvi ministar Škotske Džon Svini i poslanik Džeremi Korbin bili su među zvanicama na ceremoniji palestinske misije u Londonu.
Kurir.rs/Fonet
