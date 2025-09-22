Slušaj vest

Priznanje države Palestine dozvoliće da se diplomatske misije podignu na nivo ambasada, ali kada je reč o Velikoj Britaniji, London još nije postavio vremenski rok kada će promeniti status generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu.

Ministar zdravlja Ves Streting, prvi ministar Škotske Džon Svini i poslanik Džeremi Korbin bili su među zvanicama na ceremoniji palestinske misije u Londonu.

Kurir.rs/Fonet

