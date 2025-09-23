Slušaj vest

Ukrajinske trupe uništile su rusko inženjerijsko i vozilo za uklanjanje prepreka IMP-3M, poznato i kao "terminator na gusenicama".

Kijev indipendent prenosi da je to juče saopštio 412. odvojeni puk "Nemezis".

Ovo je tek treće vizuelno potvrđeno uništenje takvog vozila od početka ruske opšte invazije na Ukrajinu, a poslednji pre ovog je dokumentovan pre više od godinu dana.

IMP-3M, izgrađen na šasiji tenka T-90, dizajniran je za uklanjanje mina, krhotina i terenskih prepreka kako bi se omogućilo napredovanje motorizovanih jedinica.

Opremljen je teškim oklopom, ralicom, minskim plugom, teleskopskom dizalicom, sistemima za dimne zavese i mitraljezom.

Sa posadom od dve osobe, vozilo može da teži do 50,8 tona i pređe 500 kilometara putevima brzinom do 60 kilometara na čas.

Ukrajinska vojska je objavila da je vozilo uništeno eksplozivom bačenim iz drona.

Kijevski medij navodi da je 412. odvojeni puk "Nemezis" jedna je od vodećih ukrajinskih jedinica zaduženih za upravljanje bespilotnim sistemima i specijalizovana je za raspoređivanje dronova koje operator (FPV).

Ovaj vazdušni udar pokazuje kako Ukrajina nastavlja da koristi relativno jeftine dronove za uništavanje nekih od najskupljih delova ruskog arsenala.

