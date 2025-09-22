Slušaj vest

Desničarska partija Alternativa za Nemačku (AfD) nastavlja da vrši pritisak na kancelara Fridriha Merca i njegovu Hrišćansku demokratsku stranku (CDU), pokazuje najnovije istraživanje javnog servisa ZDF Politbarometer, prema kojem su dve stranke izjednačene sa po 26% podrške birača.

AfD je i ranije beležio vrh u pojedinim anketama zahvaljujući rastu popularnosti tokom protekle godine, ali najnoviji rezultati ukazuju na trajnost tog trenda - i na ozbiljnu pretnju Mercu s desne strane. Njegovi manji koalicioni partneri, nekada dominantni socijaldemokrati (SPD), ostali su na 15% - što je nekada bilo nezamislivo loše za stranku centra-levo.

Ovo istraživanje stiže odmah nakon prošlonedeljnih izbora u Severnoj Rajni-Vestfaliji (NRV), najmnogoljudnijoj nemačkoj pokrajini. Merčevi demohrišćani uspeli su da zadrže vlast, ali je AfD ostvario veliki proboj, skoro utrostručivši svoj rezultat.

AfD je dugo važio za istočnonemački fenomen i i dalje je najjači u bivšoj komunističkoj Istočnoj Nemačkoj. Ipak, rast u snažno industrijalizovanoj zapadnoj NRV - gde je stranka zauzela treće mesto sa 14,5% glasova - naglašava sve širu, nacionalnu bazu podrške.

