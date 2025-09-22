Slušaj vest

"Novi početak je hitan i neophodan" da bi nemački vozovi bili "pouzdaniji", rekao je danas ministar saobraćaja Patrik Šnider novinarima. Objavio je da će Evelin Pala, do sada šefica podružnice DB Regio koja upravlja regionalnim linijama, preuzeti čelno mesto grupe DB, kao prva žena na toj dužnosti za 190 godina istorije kompanije.

Ona nasleđuje Ričarda Luca, predsednika Izvršnog odbora od 2017. godine, smenjenog u avgustu, pod čijim je vođstvom tačnost vozova stalno opadala.

Pored kašnjenja, povezanog sa starenjem železničke mreže, slaba čistoća vozova i loša komunikacija s putnicima redovne su kritike te najveće evropske železničke ekonomije.

"Čistimo se" - obećala je nova direktorka: administracija će biti smanjena, Izvršni odbor DB biće smanjen sa osam na šest članova, a podružnica za javnu infrastrukturu InfraGo takođe će biti restrukturisana.

Reorganizaciju prati neviđeno jačanje finansijskih resursa: 107 milijardi evra javne pomoći do 2029. godine, uključujući više od 20 milijardi evra ove godine.

Najveći deo je iz posebnog fonda za infrastrukturu od 500 milijardi evra koji je Vlada Fridriha Merca uspostavila u martu.

Biće potrebna "decenija renoviranja, ali malo po malo, infrastruktura će postati bolja i pouzdanija, a samim tim i železnički sistem", rekao je ministar Šnider.

Prošle godine, samo 62,5 odsto vozova je stiglo na vreme, a 2016. 79 odsto.

Ministar cilja na tačnost od najmanje 70 odsto do 2029. godine.

Berlin želi i ubrzanje digitalizacije DB, jer korisnici redovno nailaze na tehničke probleme na tablama i aplikaciji DB.

Ostali ciljevi su renoviranje 250 pružnih prelaza i najmanje 500 železničkih stanica do 2030. godine, i još 500 tokom narednih pet godina kako bi bile "bezbedne" i "čiste", uz uvođenje video-nadzora.

Očekuje se da će Dojče ban prodati svoje udele u nestrateškim preduzećima. Ta kompanija, u potpunom vlasništvu savezne vlade, veoma je zadužena, iako je ovog leta smanjila deo tog tereta prodajom svoje profitabilne špediterske podružnice "Šenker".