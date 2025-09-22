Slušaj vest

Jedni ga obožavaju, drugi proklinju, to je Oktoberfest, najveći svetski i nemački festival piva koji se svake godine po tradiciji održava u glavnom gradu Bavarske, Minhenu.

Među razlozima što ga mnogi vole je i to što malo šta u inostranstvu toliko simbolizuje Nemačku kao minhenski Oktoberfest. Najveći narodni festival na svetu održaće se 2025. godine po 190. put.

1/27 Vidi galeriju Oktoberfest 2025 Foto: Leonie Asendorpf/DPA, Britta Schultejans/DPA, Felix Hörhager/DPA

Ovogodišnji Oktoberfest 2025. počeo je 20. septembra u subotu, a trajaće do 5. oktobra u nedelju. Festival se smatra najvećim narodnim festivalom na svetu. Samo prošle godine ga je posetilo oko 6,7 miliona ljudi. Mnogi ljudi dolaze u narodnoj bavarskoj nošnji koja se odlikuje muškim suknjama i ženskim dekolteima. Ženska nošnja posebno daje šmek erotičnosti celom događaju.

Održava se po 190. put, kao i obično, na Terezienvieze u Minhenu, velikoj festivalskoj lokaciji u četvrti Ludvigsforštat.

Radovi na postavljanju počeli su još krajem juna, gotovo tri meseca ranije. Festival se prenosi uživo na javnom televizijskom kanalu.

Gradonačelnik Diter Rajter tradicionalno toči prvo pivo u šatoru Šotenhamel. Još od 1872. godine tradicija je da se početak Oktoberfesta pomera za septembar, zbog dužih večeri i bolje vremenske prognoze.

Ove godine očekuje se mnogo ljudi iz celog sveta što je bio slučaj i prethodnih godina, a očekuje se i fantastična atmosfera, prelepe plave Nemice bujnih poprsja koje će direktno posluživati pivom posetioce festivala i mamiti njihove uzdahe.