Planeta
STRAVIČNA EKSPLOZIJA U TURSKOJ: Ima mrtvih i ranjenih, sve se desilo na pijaci, pogledajte jeziv snimak (VIDEO)
Eksplozija, koja se dogodila oko 15:00 časova na pijaci u antalijskom okrugu Demre, snimljena je bezbednosnim kamerama.
Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u eksploziji.
Eksplozija je dovela do urušavanja zidova prodavnice i rasipanja brojnih cigli i komadića betona.
Veruje se da je eksploziju izazvala boca sa kiseonikom.
Oglasio se gradonačelnik Demrea Fahri Duran.
„Došlo je do eksplozije. Imamo tri povređene i jednu nestalu osobu. Još ne znamo uzrok. Eksplozija se dogodila u skladištu zgrade.“
(Kurir.rs/Antalya Hakkinda)
