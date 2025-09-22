Slušaj vest

Eksplozija, koja se dogodila oko 15:00 časova na pijaci u antalijskom okrugu Demre, snimljena je bezbednosnim kamerama.

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u eksploziji.

Eksplozija je dovela do urušavanja zidova prodavnice i rasipanja brojnih cigli i komadića betona.

Veruje se da je eksploziju izazvala boca sa kiseonikom.

Oglasio se gradonačelnik Demrea Fahri Duran.

„Došlo je do eksplozije. Imamo tri povređene i jednu nestalu osobu. Još ne znamo uzrok. Eksplozija se dogodila u skladištu zgrade.“

(Kurir.rs/Antalya Hakkinda)

