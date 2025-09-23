Slušaj vest

Ministarstvo zdravlja Gaze je saopštilo da su dve bolnice u gradu Gazi prekinule rad zbog eskalacije kopnene ofanzive Izraela i štete od stalnog izraelskog bombardovanja.

Ministarstvo je navelo da je Dečja bolnica "Al-Rantisi" pre nekoliko dana teško oštećena u izraelskom bombardovanju, a zbog bombardovanja je zatvorena i Očna bolnica.

"Nijedan od objekata ili bolnica nema bezbedne pristupne rute koje omogućavaju pacijentima i ranjenicima da dođu do njih", dodalo je Ministarstvo.

Izrael se nije oglasio.

Posle gotovo dve godine rata, Izrael naziva grad Gazu "poslednjim bastionom" palestinskog pokreta Hamas protiv kojeg kaže da ratuje. Izraelska vojska u kopnenom napadu ruši blokove stambenih zgrada za koje tvrdi da ih je koristio taj pokret.

Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Tamošnji stanovnici su novinarima rekli da su izraelski tenkovi napredovali dublje u područje Šeik Radvan i ulicu Džala u severnom delu Gaze, gde su dve sada zatvorene bolnice, dok su u Tel Al-Havi na jugoistoku tenkovi prodrli dublje u pravcu zapadnih delova grada.

Rečeno je da su izraelske snage daljinski detonirale vozila natovarena eksplozivom da bi odjednom uništile po desetine kuća u ta dva područja.

Na sastanku danas u vojnom štabu u Tel Avivu sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i načelnikom Generalštaba Ejalom Zamirom, premijer Benjamin Netanjahu je potvrdio svoju odlučnost da "eliminiše Hamas", obezbedi oslobađanje preostalih talaca i osigura da Gaza više ne predstavlja pretnju Izraelu, saopštio je njegov kabinet.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Ofanziva je uznemirila porodice talaca Hamasa u Gazi, otetih pred rat. Smatra se da je dvadeset od tih 48 zarobljenika još živo.

Lokalne zdravstvene vlasti su saopštile da je najmanje 25 ljudi poginulo danas širom te enklave, većina u gradu Gazi.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaNAPADNUT IZRAEL, POLETELI PROJEKTILI! Svi su na nogama, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost! Hitno se oglasila vojska!
izraelska vojska Izraelske odbrambene snage IDF Hamas mapa Pojasa Gaze grad Gaza
PlanetaVELIKA BRITANIJA DANAS PRIZNAJE PALESTINU! Opozicija i Izrael BESNI na Starmera! Hoće li se nešto promeniti ovim potezom Londona?
Keir Starmer 01 EPA Adam Vaughan.jpg
PlanetaUBIJENO 60 PALESTINACA: Izraelska vojska nastavila napade na grad Gazu
x04 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaEGZODUS PALESTINACA NE STAJE: Oko 450.000 ljudi pobeglo iz grada Gaze
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg