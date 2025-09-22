Slušaj vest

Najmanje dve osobe su izgubile život, a desetine hiljada ljudi suočavaju se sa prekidima u snabdevanju strujom, otkazanim letovima i evakuacijama. Ekstremni vremenski uslovi pogodili su delove zapadne Evrope, izazivajući poplave u Francuskoj i Italiji.

Francuska: Snažne kiše i poplave

U regionu Kote-d'Armor na severozapadu Francuske, 55-godišnja žena je pronađena mrtva u svom automobilu u ponedeljak ujutro.

Prefektura je izvestila da je područje Plou zabeležilo više od 150 mm padavina za samo 18 sati, što je dovelo do objave narandžastog stepena upozorenja. Vatrogasci su reagovali na više od 400 incidenata povezanih sa poplavama, primivši 1.500 poziva za pomoć.

Na jugoistoku, departman Buš-du-Ron, uključujući Marsej, bio je pod žutim upozorenjem zbog obilnih kiša i mediteranske oluje.

Aerodrom Marsej-Provansa prekinuo je letove između 17:30 i 19:30 sati u nedelju, preusmeravajući putnike na alternativne aerodrome u Monpeljeu, Nici i Lionu.

U Vuklou je saobraćaj vozova između Miramasa i Avinjona obustavljen, a oko 10.000 domaćinstava ostalo je bez struje.

Fudbalska utakmica između Olimpika iz Marseja i Pari Sen-Žermena odložena je, a škole u Rognaku zatvorene u ponedeljak.

Španija: Poplave i klizišta

U Kataloniji, na severoistoku Španije, jedna osoba je poginula u nedelju kada je poplavna reka odnela automobil u Sant Pere de Riudebitllesu. Vatrogasci su pronašli telo u reci, dok vlasti još istražuju da li je reč o jednoj od dve nestale osobe.

U blizini Barselone, 27 ljudi je spašeno iz uspinjače kod manastira Monserat posle klizišta. Aerodrom Barselona, drugi po prometu u zemlji, beležio je desetine otkazanih i odloženih letova, piše Dejli mejl.

U Galiciji, na severozapadu Španije, vatrogasci uz pomoć vojske bore se sa dva šumska požara koja su uništila oko 1.400 hektara zemljišta u provinciji Lugo.

Na desetine ljudi je evakuisano u petak, ali se većina vratila kućama tokom vikenda. Meteorološka kancelarija AEMET izvestila je o ekstremnim padavinama, sa do 40 litara kiše po kvadratnom metru za samo 30 minuta u nekim delovima Katalonije.

Severna Italija: Kiše, poplave i klizišta

Severna Italija suočava se sa obilnim kišama i poplavama, posebno u regionima Lombardija i Ligurija, gde je izdato narandžasto upozorenje.

U Milanu je reka Seveso poplavila obale, a gradske vlasti su savetovale stanovnicima da izbegavaju podzemne prostore i ograniče korišćenje telefona. U područjima Komo, Monca i Vareze zabeleženo je više od 70 intervencija vatrogasaca zbog klizišta i poplava.