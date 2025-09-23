Slušaj vest

Signal upozorenja, koji je prošle nedelje tokom londonskog sajma naoružanja DSEI poslao istočnoevropski partner, izazvao je intenzivne razgovore između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD zbog straha od tajnog napada osmišljenog da podeli NATO.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada Rusija nastavlja da primenjuje nove oblike pritisaka na NATO, testirajući njegove granice i procenjujući odlučnost saveza. Nedavno su tri borbena aviona MiG-31, naoružana hipersoničnim raketama, povredila estonski vazdušni prostor. Estonski premijer Kristen Mihal nazvao je to kršenje bezbednosti „neviđeno drskim”, dok je Donald Tramp upozorio da bi incident mogao izazvati velike probleme.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper izjavila je da „Ujedinjeno Kraljevstvo stoji uz naše estonske saveznike nakon još jednog nepromišljenog upada Rusije u vazdušni prostor NATO".

- Moramo nastaviti da pojačavamo pritisak na Putina, uključujući sprovođenje novih sankcija koje su najavili Velika Britanija i EU - rekla je ona.

Udar na Poljsku?

Dok su severne granice NATO-a već suočene s ponovljenim izazovima, ruski general upozorava da bi Poljska mogla biti izložena znatno agresivnijem potezu.

Obaveštajni izvori navode da je dojava došla od ruskog oficira sa jednom zvezdicom, za kojeg se veruje da je general-major, a koji je potom pobegao iz Rusije.

On tvrdi da Kremlj planira nenuklearni udar na poljsku teritoriju – proračunat, ali ograničen potez, osmišljen da testira reakciju NATO-a i izazove politički haos širom Evrope.

Ova informacija je prosleđena Amerikancima i trenutno je procenjuju visoki transatlantski zvaničnici.

Izvor iz Britanije primetio je da bi svaka NATO odmazda verovatno ostala u okvirima konvencionalnog sukoba, po uzoru na hladnoratovsko odvraćanje.

Niz incidenata

Prošle nedelje Rusija je poslala 19 dronova u poljski vazdušni prostor – što su britanski zvaničnici ocenili kao do sada najteže kršenje teritorije NATO-a.

Rumunija je u noći 9. na 10. septembar podigla borbene avione F-16 zbog masovnog napada Rusije na Ukrajinu, kad su ruski dronovi - prema ukrajinskih izvorima čak 14 njih - ušli u vazdušni prostor Poljske. Poljske oružane snage takođe su tada podigle borbene avione i pokrenule operaciju za neutralisanje letećih objekata. Na zahtev Poljske, NATO je aktivirao Član 4 Severnoatlantskog sporazuma, kako bi započeo konsultacije među državama članicama Alijanse u vezi sa kršenjem poljskog vazdušnog prostora dronovima.

Kao odgovor, Britanija je saopštila da će avioni "tajfun" započeti operacije protivvazdušne odbrane iznad Poljske u sklopu NATO misije Istočna straža.

Vladini izvori ističu da je upozorenje ruskog generala dodatno pojačalo hitnost NATO priprema, uoči nadolazeće zime i uočenih znakova napetosti u evropskom političkom jedinstvu.

Kurier.rs/Dnevnik.hr

