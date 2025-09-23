"Pokret koji je moj muž izgradio neće umreti, postaće jači"

Erika Kirkje prteuzela kormilo konzervativnog pokreta mladih Turning Point USAposle tragičnog gubitka supruga Čarlija. S novom energijom i odlučnošću, spremna je da nastavi njegovu viziju.

Posle atentata na Čarlija, pokretačke snage Trampove mlade desnice, na udovici Eriki je sad ostalo da se ne ugasi njegov plamen.

U nadi republikanaca da pokret mladih nije stao, već se pregrupisao oko nje, pišu američki mediji.

Tridesetšestogodišnja udovica zvanično je ovih dana, 18. septembra preuzela ulogu izvršne direktorke i predsednice upravnog odbora kompanije Turning Point USA, koju je pokretao uverljivi govornik mlade američke desnice, ubijeni Čarli Kirk.

Kao izvršnom direktoru kompanije Turning Point USA, zapravo začetniku cele priče, Kirkova plata porasla je s 27.000 dolara u 2016. na više od 407.000 dolara u 2021. godini.

Lično bogatstvo Kirkovih procenjuje se na oko 12 miliona dolara u trenutku ubistva, iako nije posebno pristojno pričati o nasledstvu pokojnika. Njegova prava ostavština je organizacija koja okuplja hiljade mladih aktivista koji gravitiraju prema MAGA pokretu, kažu sledbenici.

Počevši s osamnaest godina na fakultetu koji nikada nije završio, Kirk je transformisao malu studentsku grupu u krug konzervativne politike mladih.

Još 2016. godine, s dvadeset četiri godine, već je govorio s pozornice na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, hvaljen kao novo lice trampističke desnice.

Grupa je uspela da prikupi gotovo pola milijarde dolara ukupnog prihoda za trinaest godina delovanja.

Kirk tako ostavlja za sobom ne samo ideološki pokret već izvanredan finansijski i komunikacijski sistem koji ima preko tri miliona pratioca, a uključuje i podkast "Šou Čarlija Kirka".

Za sobom ostavlja ogromnu i unosnu mrežu od 500.000 donatora koji su Turning Pointu dali 85 miliona dolara prihoda. Kirkov uspeh u prikupljanju velikih donatora, od kojih mnogi ostaju anonimni, vidljiv je u brzom rastu prema poreskim prijavama.

Turning Point USA sa sedištem u Arizoniizvestio je da je prikupio 85 miliona dolara 2024. godine, što je više nego dvostruko više od 39 miliona dolara koje je prikupio, na primer, četiri godine ranije.

Među glavnim donatorima TPUSA-e su div "tamnog novca", Bradley Impact Fund, koji je u razdoblju od 2014. do 2023. dao TPUSA čak 23,6 miliona dolara; Donors Trust, opet "fond tamnog novca", dao je gotovo 4 miliona dolara od 2020. do 2023.; a Deason Foundation donirao je gotovo 1,8 miliona dolara od 2016. do 2023., navodi Gardijan.

Turning Point USA sada ima otprilike 900 zvaničnih klubova na fakultetima i još 1.200 u srednjim školama, sve ukupno su prisutni na 3.500 kampusa širom zemlje.

Odrasla u Arizoni, Kirkova udovica Eika takođe je učestvovala na takmičenjima lepote, osvojivši titulu Miss Arizone 2012.

Nakon što je diplomirala na Državnom univerzitetu Arizona, specijalizovala se za teologiju i biblijske studije, a doktorirala je na Univerzitetu Liberty.

Erika i Čarli upoznali su se 2018. i venčali 2021. u Arizoni. Imaju dvoje dece, trogodišnju devojčicu i jednogodišnjeg dečaka. Par, pazeći da sačuva privatnost porodice, nikada nije delio imena ili lica svoje dece na društvenim mrežama.

- Kad je reč o tvom mužu, on je tvoj alfa, uvek moraš da se pokoriš - govorila je.

Međutim, Erika posle ubistva mora da zauzme centralno mesto, spremna da lično vodi pokret mladih.