Slušaj vest

Teroristička grupa Hamasobjavila je novi video-snimak taoca Alona Ohela, srpskog državljanina, otetog tokom masakra 7. oktobra 2023. godine, prikazujući njegov kratak susret sa zatočenim Gujem Gilboa-Dalalom.

Objavljivanje snimka smatra se delom psihološkog rata radi pritiska na Izrael, dok pregovori o potencijalnom sporazumu ostaju u zastoju. Ceo snimak neće biti objavljen dok porodica Ohel ne da saglasnost.

Drugi dokaz da je Ohel živ

Ovo je drugi put da se pojavljuje dokaz da je Ohel živ. U prethodnom videu, koji porodica nije želela da bude javno prikazan, on se nakratko pojavio, pružajući prvi dokaz da je preživeo.

Posle konsultacija sa izraelskim i stranim oftalmolozima, porodica je potvrdila da je Ohel izgubio vid na desno oko.

Porodica: "Naš sin je mršav, uplašen i gubi vid" Idit i Kobi Ohel, reagovali su na video nazvavši ga psihološkim ratom Hamasa. Roditelji taoca,, reagovali su na video nazvavši ga psihološkim ratom Hamasa.

- Naša porodica drhti i pati. Jasno je da Alon gubi vid na desno oko, mršav je i uplašen. Tražimo da, kao uslov bilo kakvih pregovora ili dalje pomoći Hamasu, oftalmolozi pregledaju Alona i pruže mu lečenje.

1/2 Vidi galeriju Alon Ohel, srpski državljanin kojeg Hamas drži kao taoca. Foto: Printscreen

Porodica je uputila apel i izraelskim vlastima

- Uoči Roš Hašane, u danima pokajanja, sudbina mladih Jevreja, građana Izraela, sada je u rukama premijera i kabineta. Nemojte slomiti srce izraelskog naroda. Najvažnija nacionalna poruka sada jeste povratak Alona i svih taoca svojim domovima.

Pozivanje na međunarodno pravo

- Nijedan međunarodni zakon ne dozvoljava držanje povređenog civila bez odgovarajuće medicinske pomoći. Odgovornost za Alonovo zdravlje i život leži na njegovim otmičarima i Hamasovom rukovodstvu - saopštila je porodica.

Oni su podsetili da Ohel ima izraelsko-srpsko-nemačko državljanstvo i upozorili da svet neće ignorisati njegovo pogoršano zdravstveno stanje. Dodali su da rade sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom kao i sa zvaničnicima Srbije i Nemačke.

Alon Ohel Foto: X/@Itongadol

Poruka drugog taoca: "Samo želimo da se vratimo"

Na snimku se pojavljuje i Guj Gilboa-Dalal, koji je prikazan kako ga voze kroz Gazu i kratko razgovara sa Ohelom. Njegova porodica je odobrila objavljivanje segmenta u kojem je datum označen kao 28. avgust 2025. godine.

- Sve što želimo jeste da se ovo završi. Želimo da se vratimo svojim porodicama. Molimo vas, vratite nas - rekao je Gilboa-Dalal.

Majka Idit i sin Alon Ohel Foto: Printscreen/Kosovo Online

Alon Ohel otet na festivalu