Situacija na Baltiku postaje sve napetija. Nakon ruskih uletanja u vazdušni prostor baltičkih zemalja, bivši litvanski ministar spoljnih poslova izjavio je da bi potencijalni povod za izbijanje rata sa Rusijom na tom prostoru mogao da bude putnički voz, koji saobraća na liniji Moskva-Kalinjingrad.

Varnica sukoba između Rusije i NATO-a, umesto na nebu, mogla bi da eskalira na kopnu, tvrdi bivši ministar spoljnih poslova Litvanije Gabrielijus Landsbergis. Jedan od mračnih scenarija podrazumeva da Rusi izmisle kvar na vozu koji prevozi putnike na relaciji Moskva-Kalinjingrad, i da, u cilju navodnog spasavanja, pošalju jedinicu bezbednosnih snaga ojačanu vojnim trupama, što bi vrlo brzo moglo da zaoštri čitavu situaciju.

- Rusiji ne odgovara nikakav sukob sa Zapodom. Ima još uvek sukob u Ukrajini koji nije završila. Onaj ko stvarno ima interes da izazove sukobe u ovom prostoru su političke klase na vlasti u Berlinu, Parizu i Londonu. Oni su na najnižem nivou podrške i u suštini nemaju podršku građana da vladaju i u normalnom mirnodopskom razvoju situacije na prvim sledećm izborima moraće da napuste pozicije vlasti. Ako bi izazvali neki veći sukob, oni bi došli u poziciju Zelenskog, koji sigurno gubi vlast u normalnim uslovima, ali u ratnom stanju može da ostane na vlasti - kaže advokat Vladan Glišić.

Navodno, opasnost vreba i preko koridora Suvalki, koji je za Rusiju važna veza sa Kalinjingradom, a za NATO kontakt sa tri zemlje članice na Baltiku. Strahuje se da bi Rusija mogla da organizuje provokaciju u tom koridoru, što je već ranije i činila, kao i da bi, u slučaju širenja rata iz Ukrajine, Suvalki bio prvi na udaru.

- Provokacija sa Suvalki koridorom je apsolutno realan scenario u kome Rusi mogu da se utabore, da zaposednu položaje i da prave opstrukciju u narednim godinima. Zato mora da se postavi sa njima jasna granica, a to je direktan kinetički odgovor sa gubicima na ruskoj strani. Sve ostalo je povlađivanje, popuštanje, a svako popuštanje nas vodi blizu Trećeg svetskog rata - kaže Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Nakon Poljske, na red je došla i Estonija, odakle tvrde da su tri ruska borbena aviona bez dozvole ušla u vazdušni prostor te zemlje prošle sedmice i zadržala se 12 minuta, što je Moskva negirala. Potom je usledila i nova drama, kada su borbeni avioni zemalja NATO-a presreli ruski vojni avion iznad Baltičkog mora.

- To nisu nove situacije. Mi smo imali nebrojano narušavanje vazdušnog prostora i pre rata u Ukrajini, Finske, Danske, Norveške, pa čak i Velike Britanije. Tako da, Rusi sve vreme pokušavaju da skupe neke informacije, da podignu malo tenziju, da pokažu određenu snagu. Gleda se i kako će se reagovati na sve to. Kad se ne odreguje, to može i medijski da se spinuje, eto ne smeju da odreaguju, tako da ima određenih benefita više nego što možemo očekivati da je to proba za rat sa NATO-om - rekao je Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

U narednim danima, zemlje NATO-a sastaće se zbog kršenja estonskog vazdušnog prostora. Konsultacije će se održati u skladu sa Članom 4 Severnoatlantskog sporazuma, koji predviđa razgovore među saveznicima, ukoliko članica smatra da je njen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost ugrožena.

