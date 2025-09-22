Slušaj vest

U Milanu su tokom današnjeg protesta za Gazu izbili neredi, koji su eskalirali na Centralnoj stanici gde se grupa demonstranata sukobila sa policijom.

Mladići obučeni u crno pokušali su da se probiju u stanicu metroa, uništivši ulaz u stanicu i povredivši desetine ljudi. Zbog haosa, vozovi su bili preusmereni sa Centralne stanice više od sat vremena.

U sukobima je povređeno oko šezdeset pripadnika snaga bezbednosti, od kojih je 23 prevezeno u bolnicu, dok je desetak demonstranata privedeno. Hitna pomoć je takođe pružila pomoć dvanaest učesnika povorke, starosti između 23 i 54 godine.

Nasilna grupa, koja je brojala oko stotinu ljudi, koristila je aparat za gašenje požara i postavila kante za smeće kao barikade, nastavljajući da baca flaše i kanistere na policiju. Prethodno su pokušali da uđu u metro, ​​ali ih je policija blokirala na pokretnim stepenicama koristeći palice.

Ispaljeno je nekoliko dimnih bombi, a demonstranti su koristili skele da unište stakleni zid na glavnom ulazu u stanicu.

Policija je na kraju uspela da izbaci izgrednike iz stanice, nakon čega su nastavili da bacaju kišobrane, štapove, kamenje i delove gradskog inventara na policajce duž ulice Vitor Pizani.

"Današnji vandalizam, koji su izazvale nasilne grupe, nema opravdanje i svakako ne pomaže cilju Gaze“, prokomentarisao je gradonačelnik Milana Đuzepe Sala.

- Poslednjih nedelja u Milanu su održane dobro posećene demonstracije u odbranu palestinske stvari, uvek na miran način. Sadapočinioce treba odmah identifikovati - dodao je

Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedosi.

„Uzrok ratnih sukoba koji se odvijaju širom sveta, posebno rusko-ukrajinskog i izraelsko-palestinskog, toliko je plemenit da ne sme biti upropašćen i okaljan delovanjem malog, ali značajnog broja izgrednika. Ljudi koji pokušavaju da iskoriste opštu osetljivost na ovu temu kao priliku za uobičajene akcije čistog i jednostavnog nasilja. Ono što se dogodilo u Milanu je svima očigledno: namerna nasilna akcija protiv policijskih snaga“, rekao je ministar.

Neredi su bili kulminacija nacionalnog štrajka podrške Gazi, koji je jutros doveo hiljade demonstranata u Milano uprkos jakoj kiši. Studenti i propalestinske grupe okupili su se na trgu Kairoli, a zatim su se pridružili opštem maršu ka Centralnoj stanici. Među transparentima je stajao natpis „Blokiraćemo sve, zaustaviti genocid“. Pored radnika javnog prevoza, štrajku su se pridružili i nastavnici i školsko i univerzitetsko osoblje.

Dok se marš približavao američkom konzulatu, organizatori su skandirali: „Približavamo se američkom konzulatu, saučesničkom konzulatu. Država koja ima iste odgovornosti kao izraelski i cionistički“, pre nego što su zapalili zastave SAD, Izraela, NATO-a i Evropske unije. Ranije tog dana, neki demonstranti su nakratko okupirali sedište kompanije Enel.