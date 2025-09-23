Slušaj vest

Dve devojčice mlađe od 16 godina navodno su silovali muškarci u migrantskom čamcu dok je plovio ka Evropi. One su prebačene u bolnicu Can Misses na Ibici, gde se trenutno nalaze na lečenju, piše Dejli mejl.

Iskazi žrtava i status istrage

Devojčice, koje su prošlog petka stigle čamcem na Ibicu, izjavile su da su obe pretrpele seksualno nasilje od dvojice muškaraca sa kojima su putovale. Iako njihova tačna starost još nije potvrđena, policija je navela da su maloletne, tj. mlađe od 16 godina.

Aktiviran protokol za slučajeve seksualnog nasilja

U bolnici je aktiviran protokol za slučajeve seksualnog nasilja, što je mobilisalo tim od sedam pripadnika bezbednosnih snaga, uz dežurnog ginekologa, prenosi Periodico de Ibiza.

Policija nastavlja istragu

Policija drži istragu otvorenom radi utvrđivanja činjenica i očekuje se da će u narednim satima biti objavljene nove zvanične informacije. U subotu su uzeti iskazi od devojčica.

Spašavanje migranata kod Formentere

Služba pomorske spasilačke službe presrela je ukupno 29 migranata u petak popodne. Migranti, svi poreklom iz podsaharske Afrike, bili su na putu ka Evropi kada je njihov čamac otkriven na oko 70 km južno od Formentere.

To je bilo drugo spašavanje za svega nekoliko sati u vodama Ibice, nakon što je Pomorska služba Civilne garde u četvrtak u 21:20 sati presrela još jedan čamac 20 km južno od Formentere, sa 16 osoba na njemu.

Jezivi detalji o zlostavljanjima tokom putovanja Strašni detalji pojavili su se samo nekoliko dana nakon što je otkriveno da je najmanje 50 migranata iz podsaharske Afrike zlostavljano i bačeno preko palube da umru u moru od strane tzv. vračeva.