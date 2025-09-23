Slušaj vest

Najmanje 13 zatvorenika i jedan čuvar poginuli su, a 14 osoba je povređeno u krvavom sukobu suparničkih bandi u zatvoru u ekvadorskom gradu Mačala, saopštila je policija.

Uzeli čuvare za taoce

Stanovnici tog grada na jugozapadu zemlje u ponedeljak rano ujutro čuli su eksplozije i pucnjeve iz zatvora koji je već ranije bio poprište sukoba.

Policijski oficir Vilijam Kalje rekao je da je tokom incidenta određeni broj zatvorenika pobegao, ali je njih 13 ubrzo ponovo uhvaćeno.

Prema prvim izveštajima, sukob je izbio kada su stražari dobili poziv za uzbunu iz jednog zatvorskog krila. Kad su stigli, zatvorenici su ih zarobili i ubili jednog čuvara. Potom su pripadnici bande Los Lobos Boks upali u krilo u kojem su bili njihovi rivali i napali ih.

Neki zatvorenici uspeli su da pobegnu kroz rupu u spoljašnjem zidu nastalu posle eksplozije postavljene naprave. Još nije poznato kako je eksploziv unet u zatvor. Među povređenima su i dvojica policajaca, rekao je Kalje.

Za novo uspostavljanje reda bilo je potrebno rasporediti 200 policajaca i vojnika.

Bande vladaju zatvorima i sarađuju s meksičkim narko-kartelima

Vlasti su odgovornost za napad pripisale bandi Los Lobos Boks, koja se nije oglasila. Bande u ekvadorskim zatvorima često upravljaju kriminalnim poslovima iz svojih ćelija, a poslednjih godina sklapale su saveze s meksičkim narkokartelima kako bi kontrolisale krijumčarske rute kokainapreko ekvadorskih luka prema SAD i Evropi.

Televizija Ecuavisa navodi da stanovnici Mačale već dugo traže premeštanje zatvora koji se nalazi u samom centru grada.

Ekvadorse poslednjih godina suočava s talasom nasilja zbog kojeg je od jedne od najsigurnijih zemalja Latinske Amerike postao jedna od najopasnijih.

Početkom ovog meseca SAD proglasile su dve ekvadorske bande, Los Lobos i Los Čoneros, terorističkim organizacijama.