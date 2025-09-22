DIJANA (2) JE NESTALA IZ PARKA USRED BELA DANA Misterija duga već 60 godina: Cela porodica bila prisutna, otac je na trenutak sklonio pogled, a onda... (FOTO)
Sedamnaestog septembra 1966. godine, dvogodišnja Dijana Prevost je nestala tokom porodičnog izleta u Pokrajinskom parku Grandi Lejk, oko sat vremena jugoistočno od Sadberija, Ontario. Ono što je trebalo da bude radostan dan pored vode pretvorilo se u tragediju koja proganja njenu porodicu skoro šest decenija.
Tog popodneva, Dijana je bila sa roditeljima, četvoro braće i sestara i bakom i dekom. Dok je njena majka vodila ostalu decu dalje niz reku da love žabe, Dijana je ostala blizu svog oca dok je on pecao. Za razliku od svoje braće i sestara, ona se plašila vode i držala se podalje od obale.
U jednom trenutku, Dijana je rekla da želi da se vrati peške do kampa gde su je čekali baka i deka, udaljenog samo 150 metara. Otac joj je rekao da će je odvesti čim završi sa raspetljavanjem svoje ribarske mreže. Ali kada je podigao pogled, Dijane je više nije bilo.
Njeni roditelji su odmah digli uzbunu, a policija je pokrenula intenzivnu pretragu kopna i vode koja je trajala četiri nedelje. Uprkos svim naporima, nikada nije pronađen nikakav trag devojčice. Njena porodica je zatražila od policije da zatvori kapije parka u slučaju da je oteta, ali je zahtev odbijen.
Za svih 59 godina od tog dana, Dijanin nestanak je ostao misterija. Njeni roditelji i bake i deke su potpuno oslobođeni optužbi u vezi sa njenim nestankom. Tokom godina, kružile su mnoge teorije, uključujući i jednu ženu koja se javila tvrdeći da je Dijana — ali je DNK testiranje isključilo tu mogućnost.
Dijanini voljeni nikada nisu prestali da tragaju za istinom. Oni i dalje veruju da neko, negde, zna šta se dogodilo tog dana 1966. godine.
Kurir.rs/Stil