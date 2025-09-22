Slušaj vest

Sedamnaestog septembra 1966. godine, dvogodišnja Dijana Prevost je nestala tokom porodičnog izleta u Pokrajinskom parku Grandi Lejk, oko sat vremena jugoistočno od Sadberija, Ontario. Ono što je trebalo da bude radostan dan pored vode pretvorilo se u tragediju koja proganja njenu porodicu skoro šest decenija.

Tog popodneva, Dijana je bila sa roditeljima, četvoro braće i sestara i bakom i dekom. Dok je njena majka vodila ostalu decu dalje niz reku da love žabe, Dijana je ostala blizu svog oca dok je on pecao. Za razliku od svoje braće i sestara, ona se plašila vode i držala se podalje od obale.

U jednom trenutku, Dijana je rekla da želi da se vrati peške do kampa gde su je čekali baka i deka, udaljenog samo 150 metara. Otac joj je rekao da će je odvesti čim završi sa raspetljavanjem svoje ribarske mreže. Ali kada je podigao pogled, Dijane je više nije bilo.

Foto: Pritnscreen

Njeni roditelji su odmah digli uzbunu, a policija je pokrenula intenzivnu pretragu kopna i vode koja je trajala četiri nedelje. Uprkos svim naporima, nikada nije pronađen nikakav trag devojčice. Njena porodica je zatražila od policije da zatvori kapije parka u slučaju da je oteta, ali je zahtev odbijen.

Za svih 59 godina od tog dana, Dijanin nestanak je ostao misterija. Njeni roditelji i bake i deke su potpuno oslobođeni optužbi u vezi sa njenim nestankom. Tokom godina, kružile su mnoge teorije, uključujući i jednu ženu koja se javila tvrdeći da je Dijana — ali je DNK testiranje isključilo tu mogućnost.