Bio je u komi 12 godina, a kada se probudio sećao se svega. Od stvari koje mu je majka pričala dok je ležao nepomičan pa do zlostavljanja od strane medicinskog osoblja.

Martin Pistorijus bio je normalno dete zainteresovano za elektroniku i odrastao je u Južnoj Africi. Sa 12 godina se misteriozno razboleo, njegovi simptomi su u početku bili sitni, bolelo ga je grlo, onda je počeo da spava većinu vremena, a na kraju je potpuno izgubio mogućnost da se kreće.

Lekari su došli do zaključka da je Martin bolovao od meningitisa i rekli su roditeljima da oni ne mogu ništa da učine i poslali su ih kući uz reči da roditelji treba da brinu o dečaku do njegove smrti.

Kod kuće, porodica je razvila postupak za brigu o Martinu. Roditelji su ga kupali, hranili ga i prevrtali svaka 2 sata da se uvere da ne razvija rane od ležanja. Tokom dana bio je u centru za brigu takvih lica, a počeo je polako da vraća svest, a kada je napunio 16 godina postao je potpuno svestan svog stanja. Međutim, on još uvek nije bio u stanju da se kreće niti uopšte da pomera svoje telo. Prošlo je još 10 godina pre nego što je bio u stanju da komunicira sa bilo kim.

Foto: Jutjub

- Toliko godina sam bio kao duh. Sve sam mogao da vidim i čujem, ali kao da nisam bio tamo. Bio sam nevidljiv - ispričao je Martin nakon proživljenog pakla.

Kako nisu imali mogućnost popodnevne brige za njega, Martina su roditelji tokom radnog vremena ostavljali u posebnom Institutu za nemoćne osobe. Martin je tada provodio dane sa zaposlenima u centru, koji su ga zlostavljali. On je ispričao sledeće:

- Bilo je užasno. Naravno oni (Martinovi roditelji) su se osećali užasno kada su konačno otkrili šta se dešava i kada je moj otac Rodni sve prijavio. Naravno svi zaposleni su to demantovali i nikada nisam osetio i dobio pravdu. Ljudi u centru su me čupali za kosu tako da su mi oči bile pune suza, a metalnom kašikom su me udarali u zube kada su me terali da jedem, ispričao je Martin.

Kako je objasnio, potpuna nemoć je ono što ga je zaista pogodilo.

- Svaki pojedinačni aspekt vašeg života kontroliše i određuje neko drugi. Oni odlučuju gde ste, šta jedete, da li ćete sedeti ili leći, u kom položaju ćete ležati, sve...

- Kada mi je bilo muka znali su da urlaju na mene. Znao sam i da ako zaplačem samo bi pogoršao stvari. Bio sam primoran da pijem vreo čaj i da jedem dok ne povratim, onda bi me šamarali i vikali.

Martin Pistorijus sa ocem Foto: Jutjub

Martin se požalio čak i na se*sualno zlostavljanje u kojem ga je jedna medicinska sestra u domu opkoračila i simulirala seks sa njim, otkopčavala mu šlic i dodirivala ga po genitalijama.

- Bila je i jedna žena koja mi je dolazila u sobu i simulirala intimni odnos sa mnom. Osećao sam se nemoćno i samo sam razmišljao o tome kako da pobegnem - dodao je.

Martin se seća i da su mu stavljali kolica ispred televizora i tamo je ostajao satima i bio prisiljen da gleda reprize non stop.

- Oni bi mi postavili pred TV koji bi celo popodne bio upaljen. Svakog dana je program bio isti, dinosaurus Barni. Bože, koliko sam mrzeo tu emisiju - priseća se Martin.

"Nadam se da ćeš umreti"

Od svega što je doživeo u svom telu, zatočenom u komi, Martin kao najteži trenutak navodi reči koje je izgovorila njegova majka. Dok je stajala kraj njega, brišući njegovo beživotno telo, tiho je izgovorila: „Nadam se da ćeš umreti."

Martin je čuo te reči i one su mu se duboko urezale u pamćenje. Kada je konačno mogao da komunicira, obratio se majci i rekao: "Mama, čuo sam kada si mi rekla 'Nadam se da ćeš umreti'." Iako ga je to tada užasno povredilo, sada, kako kaže, potpuno razume njene emocije i okolnosti pod kojima je to izgovorila.

"Videla sam da me razume"

Nakon 12 godina provedenih u komi, zaposleni u domu u kojem je Martin bio negovan počeli su primetiti promene u njegovom ponašanju, odnosno prve pokušaje komunikacije. Ubrzo su obavestili roditelje, a kada je Martin napunio 25 godina, dobio je kompjuter sa komunikacijskim softverom koji mu je omogućio da, po prvi put, komunicira s okolnim svetom. Taj softver i danas koristi kako bi se povezivao sa ljudima.

- Imao je iskricu u očima, videla sam da me razume - izjavila je Virna Van Der Valt, terapeut centra.

Uspeo je da unapredi i svoje kretnje raznim terapijama, a preko interneta je 2008. godine upoznao svoju buduću ženu zbog koje se preselio u Veliku Britaniju. Za njega svaka godina od kome donosi barem neki napredak, pa je tako 2011. uspeo da povrati deo kontrole nad rukama i glasom, a napisao je autobiografiju "Ghost boy" (Dečak duh) po kojoj se planira snimanje filma

Kada se probudio i potpuno rehabilitovao, preko interneta je upoznao Džoan sa kojom se venčao 2009. godine.

Najlepše vesti Martin i njegova supruga Džoana primili su u julu 2018. godine, kada je Džoana iznenada ostala trudna. Ovo je došlo nakon što su im doktori godinama tvrdili da neće moći da postanu roditelji, a bračni par je već bio pomiren sa tom činjenicom.

Foto: Jutjub

Martin danas živi svoj život u invalidskim kolicima i komunicira pomoću kompjutera koji govori u njegovo ime. Ipak, sećanja iz njegovog detinjstva, nažalost, ostala su izbrisana.