Muškarac čiji identitet nije saopšten ukrao je gradski autobus u Parizu i vozio ga ulicama pola sata, prenose francuski mediji.

On je seo za volan autobusa u pet sati ujutru na stanici Monparnas, u 15. arondismanu, dok je vozač bio na pauzi, preneo je Figaro. Zahvaljujući sistemu za geolociranje, autobus je detektovan, a policija je uhapsila kradljivca pola sata kasnije u 20. arondismanu.

Kako je saopštila uprava za saobraćaj, u autobusu u trenutku krađe nije bilo putnika, tako da prilikom ilegalne vožnje niko nije povređen.

Kancelarija pariskog tužioca otvorila je istragu koja će utvrditi sve okolnosti incidenta. Kako je navedeno, prema prvim podacima iz istrage, vozač autobusa je otišao na pauzu ostavivši ključ u kontakt bravi vozila.

U saopštenju tužioca se dodaje da čovek koji je ukrao autobus nije od ranije poznat vlastima, kao i da je u pitanju beskućnik.

Predstavnici sindikata su upozorili na lakoću sa kojom se mogu ukrasti ovakva vozila, dodajući da je neophodno da se preduzmu dodatne mere obezbeđenja kako bi se zaštitio vozni park, vozači i drugi učesnici u saobraćaju.

Zvaničnik sindikata Ahmed Berahal predložio je da se uvedu specijalne servisne kartice tako da niko ne može da upali vozilo i pokrene ga.