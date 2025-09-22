Slušaj vest

Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su 11 dronova ukrajinskih oružanih snaga koji su leteli ka Moskvi.

Tim povodom oglasio se i gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin na Telegramu.

„Sistem protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane odbija napad dronova na Moskvu“.

Sve hitne službe su na mestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekivale eksplozije.

Stanovnici Moskovske oblasti čuli su eksplozije na obodu grada, a prema početnim informacijama koje su preneli ruski mediji, nije bilo povređenih niti veće materijalne štete.

Više od 35 letova je otkazano i odloženo na moskovskim aerodromima Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo u večernjim satima zbog napada ukrajinskih dronova. Rad aerodroma Šeremetjevo je privremeno obustavljen.

„Do 20:19 časova po moskovskom vremenu, 21 let je bio odložen, a jedan otkazan u Šeremetjevu. U Domodedovu je zabeleženo devet kašnjenja i dva otkazivanja, a u Vnukovu su odložena četiri leta“, javljaju ruski mediji.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide putnički avioni kako nisko lete iznad Moskve.

(Kurir.rs/RIA novosti)

Ne propustitePlanetaŽESTOK NAPAD UKRAJINACA! Uništen OGROMAN ruski vojni magacin u kojem je bilo više od 19.000 dronova i retkih protivtenkovskih raketa! (FOTO)
Screenshot 2025-09-22 140520.png
PlanetaRUSKI VOJNICI KRVARE IZ OČIJU, ZARAZA UBIJA I KADA POGINU: Ukrajinci tvrde da Kremlj šalje jedinice kao iz HOROR FILMA, raspoznaju se samo po JEDNOM DETALJU
shutterstock-398557120.jpg
Planeta"PRVI TAKAV UDAR U ISTORIJI RATOVANJA" Ukrajinci objavili novi snimak sa Krima, "čajke" u plamenu! (FOTO/VIDEO)
123.png
PlanetaSNAŽAN NAPAD UKRAJINSKIH SNAGA NA KRIM: Dronovi pogodili odmaralište, ima mrtvih i ranjenih! "Ostaci izazvali POŽAR" (VIDEO)
13213213213.jpg