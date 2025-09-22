NAPADNUTA MOSKVA, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Ukrajinski dronovi oboreni, putnički avioni leteli tik iznad zgrada! (VIDEO)
Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su 11 dronova ukrajinskih oružanih snaga koji su leteli ka Moskvi.
Tim povodom oglasio se i gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin na Telegramu.
„Sistem protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane odbija napad dronova na Moskvu“.
Sve hitne službe su na mestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekivale eksplozije.
Stanovnici Moskovske oblasti čuli su eksplozije na obodu grada, a prema početnim informacijama koje su preneli ruski mediji, nije bilo povređenih niti veće materijalne štete.
Više od 35 letova je otkazano i odloženo na moskovskim aerodromima Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo u večernjim satima zbog napada ukrajinskih dronova. Rad aerodroma Šeremetjevo je privremeno obustavljen.
„Do 20:19 časova po moskovskom vremenu, 21 let je bio odložen, a jedan otkazan u Šeremetjevu. U Domodedovu je zabeleženo devet kašnjenja i dva otkazivanja, a u Vnukovu su odložena četiri leta“, javljaju ruski mediji.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide putnički avioni kako nisko lete iznad Moskve.
(Kurir.rs/RIA novosti)