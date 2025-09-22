Slušaj vest

Dok ističe rok za najvažniji sporazum o kontroli oružja, raste strah od nove, nepredvidive trke u nuklearnom naoružanju. Ruski predsednik Vladimir Putin poručuje da bi prekid sporazuma Novi start bio ogromna greška. Nuklearni balans, tvrdi Moskva, ne sme biti poljuljan ali se postavlja pitanje da li Vašington uopšte želi nastavak saradnje.

I dok tenzije na Baltiku rastu, nad evropskim nebom pojavljuju se nove optužbe: Estonija i Poljska tvrde da su ruski avioni i dronovi narušili njihov vazdušni prostor. Moskva sve odbacuje kao političku provokaciju i deo šireg plana Zapada da je prikaže kao agresora.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Usijanje": Duško Lopandić, diplomata I političar, Duško Vukajlović, novinar i analitičar, Rajko Petrović politiklog.

Duško Vukajlović Foto: Kurir Televizija

Vukajlović se dotakao toga da sve češće imamo slučaj ruskih aviona koji nadleću prostor mnogih zemalja:

- Oni se vrlo često prave da ne znaju ništa o tome. Kako kažu, oni nisu ugrozili prostor Estonije, odnosno, članice NATO-a. Očigledno da nije bilo naređenja ni sa jedne ni sa druge strane. Savet bezbednosti se ne pita vrlo često, ali ako će se zaista poštovati, onda neka razreše sve - kaže Vukajlović i dodaje:

- Ovo što sada vidimo je jačanje pozicija i pokazivanje sile obe strane pred kraj sukoba. Mi vidimo da Zelenski stalno apeluje na Poljsku da obara ruske rakete iznad teritorije Ukrajine. Mnogo je otvorenih karata. Rusija nije miroljubiva i ne možemo gledati ni jednu ni drugu stranu kao miroljubivu. Svaki dan govore o miru, ali nema ništa od toga. Desetine majki se dnevno zavije u crno, skeptičan sam veoma.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

Tri ruska borbena aviona MIG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta. Petrović ističe da su u takvim momentima Ujedinjene nacije bespomoćne:

- Ujedinjene nacije trebaju da budu krovna međunarodna organizacija, gde bi se svi konflikti trebali rešavati. Međutim, ona je svedena na jedan nivo Društva naroda iz 1930ih godina, koji je tada bio osnovan na inicijativu Vudroa Vislona, iako Amerika nikada nije bila članica. Tada je međunarodna zajednica bila tigar od papira, jer niko nije pritekao u pomoć Etiopiji u Italijansko etiopskom ratu - kaže Petrović i dodaje:

- Danas je slična situacija i ne vidim da bi Ujedinjene nacije mogle bilo šta da reše. Zemlje koje imaju pravo veta upotrebiće ga kad mogu, a one koje nemaju moraju da mole za milost. Imamo veliki broj zemalja koje žele da dobiju svoje pravo članstva u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Moskva vodi psihološki rat i tu nema nikakve dileme. Mnogo je plaćenika koji dolaze da se bore na Ukrajinskoj strani. Gruzija je jedina zemlja, gde su Rusi uspeli da dosegnu svoj cilj.

Duško Lopandić Foto: Kurir Televizija

Ruski predsednik, Vladimir Putin, danas je istakao da smatra da je opravdano održati status kvo uspostavljenim novim Start sporazumom, te je Rusija spremna da se pridržava ograničenja Start sporazuma:

- Putin nije ništa uradio od onoga što je Tramp tražio. Međutim, vidimo da sada šalje jedan pozitivan signal da će de facto poštovati sporazum. To je u ovoj jako lošoj svetskoj situaciji, jedna dobra vest. Čim su najavili da će Putin imati govor, svi su se uplašili da neće biti neke nove invazije - kaže Lopandić i dodaje:

- Naravno, Rusija još nije završila ovaj rat a ne vidi se ni kako će se završiti. I jedna i druga strana imaju oko milion gubitaka. Nešto je manji broj ruskih žrtava. Ukrajina je mnogo pogođenija strana, jer Rusi imaju neiscrpne resurse u odnosu na samu Ukrajinu, ona ne bi mogla da izdrži bez zapadne podrške.

