Na aerodromu u francuskom gradu Nici dva aviona za malo su se sudarila na pisti, mimoišavši se za tri metra.

Incident se dogodio kada se avion kompanije NuvelEr iz Tunisa gotovo sudario sa avionom IziDžeta dok se pripremao za poletanje.

Kapetan IziDžetovog aviona ostao je nakon toga u stanju šoka i otkazao let.

Jedan od putnika u avionu IziDžeta ispričao je da im je najpre rečeno da će ukrcavanje biti malo odloženo s obzirom na loše vreme.

Iznad Azurne obale sinoć je bilo nevreme praćeno grmljavinom i gustom maglom. Putnici su čekali jedan sat, a zatim još jedan, da bi im najpre rekli da je let otkazan, a onda je ta odluka, ipak, promenjena.

Kako su ispričali, avion je menjao piste nekoliko puta, ali nije poletao, da bi najzad bio objavljen polazak, ali u tom trenutku začula se zaglušujuća buka od koje su se svi putnici prestravili.

U tom trenutku, na tri metra od njihovog aviona, prošla je letelica tuniske kompanije koja je sletala na pistu.

Putnici su ispričali da je u avionu zavladala panika, ali još više u pilotskoj kabini odakle je kapetan izašao plačući, dok su mu se ruke tresle.

On je putnicima kazao da je sudar izbegnut za tri metra, kao i da nije u stanju da nastavi sa letom, nakon čega su putnici odmah iskrcani, a let otkazan.