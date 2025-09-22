Slušaj vest

Predsednik FrancuskeEmanuel Makron rekao je da njegova država danas priznaje državu Palestinu.

„Došlo je vreme. Veran istorijskoj posvećenosti moje zemlje Bliskom istoku i miru između Izraelaca i Palestinaca, zato danas izjavljujem da Francuska priznaje državu Palestinu“, rekao je Makron.

Makron je tom prilikom pozvao na „definitivan kraj“ rata u Gazi, rekavši da „ništa ne opravdava nastavak“ u palestinskoj enklavi.

On se obratio na samitu u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a tokom njegovog govora sedišta izraelske delegacije bila su prazna.

Emanuel Makron je ponovio svoj poziv za „oslobađanje“ 48 talaca koje drži Hamas, rekavši da je „7. oktobra izraelski narod doživeo najgori napad u svojoj istoriji“.

Smatra da je „ovo priznanje rešenje koje će doneti mir Izraelu“, dodajući da je to „poraz za Hamas, kao i za sve one koji raspiruju antisemitsku mržnju“.

Podsetio je da „ništa ne može opravdati pribegavanje terorizmu“. Opisao je ove napade kao „ranu koja je još uvek sveža“.

Za Emanuela Makrona, ambasada u Državi Palestini mogla bi biti otvorena „čim svi taoci budu oslobođeni i uspostavljeno primirje“.