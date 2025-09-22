Slušaj vest

Nemačke oružane snage Bundesver razvijaju planove za zbrinjavanje do 1.000 ranjenih vojnika dnevno u slučaju izbijanja velikog sukoba između NATO i Rusije.

Ova priprema dolazi usred upozorenja saveza da bi Moskva mogla biti sposobna za napad već od 2029. godine.

Iako zvanična Moskva odbacuje sve sugestije da se priprema za rat sa zapadnim vojnim savezom, nedavni upadi ruskih aviona i dronova na teritoriju NATO doprineli su strahu od eskalacije sukoba.

Glavni nemački vojni hirurg Ralf Hofman rekao je da bi broj ranjenika zavisio od intenziteta borbi i broja vojnika koji u njima učestvuju.

"Realno, govorimo o brojci od oko 1.000 ranjenih vojnika dnevno", izjavio je Hofman.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, najvećeg sukoba u Evropi od Drugog svetskog rata, evropske vojske, uključujući i njihove medicinske službe, pojačale su pripreme za mogući rat s Moskvom. U skladu s tim, Nemačka neprestano prilagođava svoju medicinsku obuku, učeći iz iskustava rata u Ukrajini.

"Priroda ratovanja dramatično se promenila u Ukrajini", istakao je Hofman, ukazujući na promenu s povreda od vatrenog oružja na rane od eksplozija i opekotine koje prouzrokuju dronovi.

Ukrajinski vojnici koridor širok oko 10 kilometara s obe strane fronta opisuju kao "zonu ubijanja" jer bespilotne letelice kojima upravljaju obe strane mogu brzo da uoče i neutrališu mete.

"Ukrajinci često ne mogu dovoljno brzo da evakuišu svoje ranjenike jer dronovi zuje svuda iznad glava", rekao je Hofman, naglašavajući potrebu za produženom stabilizacijom ranjenika na samom frontu, što ponekad može trajati i satima.

Hofman je naglasio potrebu za fleksibilnim opcijama prevoza ranjenika, navodeći kako Ukrajina koristi bolničke vozove. Zbog toga nemačka vojska razmatra uvođenje bolničkih vozova i autobusa, kao i proširenje kapaciteta za medicinsku evakuaciju vazdušnim putem.

Plan predviđa da bi ranjenici primili početno lečenje na frontu, nakon čega bi bili prevezeni u Nemačku na dalje lečenje, uglavnom u civilnim bolnicama.