U sudaru dva kamiona u selu Sveti Anton iznad slovenačkog grada Kopar srušen je deo porodične kuće, a u nesreći su povređene četiri osobe.

Do nesreće je došlo zbog kvara na kočnicama jednog od kamiona, prenosi Slovenačka novinska agencija (STA).

Prema saopštenju policije, kamioni su se kretali jedan iza drugog nizbrdo ka Kopru, a do kvara na kočnicama došlo je na drugom kamionu, koji je potom udario u prvi, prevrnuo se i udario u kuću, usled čega se veliki deo zida dvospratne kuće srušio i završio na putu.

U nesreći su povređene četiri osobe, uključujući i majku i ćerku u putničkom vozilu, a dvoje ljudi bilo je zarobljeno u kamionima.

Kako se vidi na slikama i videima sa lica mesta, deo porodične kuće je srušen.

Sve četiri osobe su prebačene u bolnicu, a jedna osoba je teško povređena.