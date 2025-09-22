Slušaj vest

Džimi Kimel se vraća na TV ekrane u utorak nakon što je njegova emisija obustavljena zbog komentara koje je dao o smrti Čarlija Kirka, objavio je Dizni.

„Prošle srede smo doneli odluku da obustavimo produkciju serije kako bismo izbegli dalje pogoršavanje napete situacije u emotivnom trenutku za našu zemlju“, navodi se u saopštenju.

„Ovo je bila odluka koju smo doneli jer smo smatrali da su neki komentari bili neblagovremeni i stoga neosetljivi. Vodili smo promišljene razgovore sa Džimijem tokom proteklih nekoliko dana i nakon tih razgovora, doneli smo odluku da vratimo emisiju u utorak“, rekao je Dizni.

1/15 Vidi galeriju Tuga širom Amerike zbog ubistva Čarlija Kirka. Zastave su na pola koplja, ljudi se mole i pale sveće u njegovu čast. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Lindsey Wasson/AP, Meredith Seaver/College Station Eagle

Džimi Kimel uživo se emituje na američkoj televizijskoj mreži ABC, koja je u vlasništvu kompanije Disney.

Šta je Kimel rekao nakon Kirkove smrti

Kimel, koji često kritikuje Trampa, našao se na meti kritika zbog izjave u epizodi emitovanoj u ponedeljak, 14. septembra, u kojoj je sugerisao da je osumnjičeni strelac, Tajler Robinson, bio pristalica Donalda Trampa.

1/4 Vidi galeriju Tajler Robinson Foto: Printskrin X, Printscreen, Facebook, AP Alex Brandon, AP Meredith Seaver, Facebook

„Dostigli smo novi nivo tokom vikenda kada banda MAGA očajnički pokušava da okarakteriše ovog klinca koji je ubio Čarlija Kirka kao bilo šta drugo osim kao jednog od njih i čini sve što može da iz toga izvuku političke poene“, rekao je Kimel.

Voditelj je takođe iskoristio priliku da se nasmeje reakciji Donalda Trampa na Kirkovu smrt. Prikazao je snimak u kojem predsednik, kada ga pitaju kako se nosi sa tragičnim događajem, govori o renoviranju Bele kuće.

„U petak je Bela kuća spustila zastave na pola koplja, što je izazvalo kritike, ali na ljudskom nivou, vidi se koliko predsedniku teško pada ovo“, ironično je prokomentarisao Kimel.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

U snimku, Tramp je rekao da mu ide „prilično dobro“ i dodao: „Inače, tamo gde vidite sve kamione, upravo su počeli izgradnju nove balske dvorane za Belu kuću.“

Nakon snimka, Kimel je dodao: „Da, on je u četvrtoj fazi tugovanja, nagomilavanju. Ovako odrasla osoba ne tuguje zbog ubistva nekoga koga je zvala prijateljem. Ovako četvorogodišnje dete tuguje zbog zlatne ribice, u redu?“