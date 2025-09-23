Slušaj vest

Poluostrvo Atos u Grčkoj tokom jučerašnjeg dana pogodila su čak četiri zemljotresa, a najjači je bio magnitude 5 stepeni po Rihterovoj skali. U trenutku potresa, dok je tlo podrhtavalo crkvena zvona su se sama oglasila, a više o tome za Kurir je ispričala novinarka Ivana Simić Apostolou.

- Broj grčkih medija, naročito onih koji se bave vestima iz manastira preneo je tu informaciju da su se zvona oglasila. Kako se u tim medijima tumači, značenje toga je poziv na molitvu, da ljudi nemaju strah već će molitva srediti situaciju i neće doći do većih katastrofa i razaranja - kaže Simić Apostolou.

CRKVENA ZVONA SE SAMA OGLASILA, POSTOJE DVA OBJAŠNJENJA Novinarka iz Grčke o zemljotresima koji su pogodili Svetu Goru: Sveštenici moraju biti u pripravnosti Izvor: Kurir televizija

Ona kaže da je drugo tumačenje da je jednostavno potres zemlje izazvao ovu reakciju koju su ljudi u blizini mogli da čuju.

- Seizmolozi obično stave na razmišljanje, sigurno pomoću svojih instrumenata mogu da vide da potresa u bližim trenucima neće biti, ali se to nikada ne može sa sigurnošću utvrditi. Zato nadležni dan ili dva nakon potresa ostaju u pripravnosti da se ne desi još jedan koji bi možda mogao da proizvede štetu.Ljudi, naročito sveštenici, treba da budu u pripravnosti jer su to stare građevine, veći potres, naročito u nizu, mogao bi da izazove probleme i dovede do ozbiljnih oštećenja - kaže Simić Apostolou.

Simić Apostolou navodi da na sreću povređenih nema, a nije zabeležena ni veća materijalna šteta od pukotina na zgradama.

- Grčki mediji izveštavaju da je došlo do uznemirenja građana oblasti koju je zemljotres pogodio, što je normalno, ali sve se nastavlja uobičajenim tempom. Postoje dežurstva, posebno na Atosu, jer to nisu područja koja su neprohodna. Da bi stigli do manastira to nije put na kom se nadležni mogu brzo naću ukoliko se nešto dogodi - kaže ona.

Kurir.rs