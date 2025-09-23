RUSKI DRONOVI STIGLI DO NATO PRESTONICA? ZELENSKI KAŽE DA JESU! Obustavljeni letovi na aerodromima u Kopenhagenu i Oslu; policija "ne zna gde su otišli" (VIDEO)
U Severnoj Evropi je noćas desetine letova otkazano i preusmereno zbog zatvaranja aerodroma u Kopenhagenu i Oslu, glavnim gradovima Danske i Norveške, nakon što su u blizini pista viđeni dronovi nepoznatog porekla.
Aerodrom ju danskoj prestonici je prvi obustavio rad od 20.26 sati do do 40 minuta iza ponoći zbog prisustva "velikih dronova" na tom području.
Međutim, neposredno pre ponoći, problemi su se pojavili i u Oslu.
Prema komunikaciji objavljenoj iz kontrolnog tornja, odluka o obustavljanju rada je doneta nakon "uočavanja drona“.
Eurokontrol, agencija koja koordiniše letove u Evropi, saopštio je da sletanja i poletanja u Kopenhagenu treba da budu obustavljena do devet sati jutros, ali je tokom noći doneta odluka o ponovnom otvaranju.
Preusmereni avioni su zamoljeni da razmotre sletanja na alternativne aerodrome u Stokholmu i Berlinu, kao i u Oslu pre zatvaranja.
Sajt za praćenje letova Flajtradar24 procenjuje da je od ponoći najmanje 50 letova za dansku prestonicu bilo prinuđeno da sleti negde drugde, dok je još 50 otkazano.
Danska policija je na društvenim mrežama izvestila da su "dva ili tri velika drona" primećena u području oko aerodroma u Kopenhagenu, bez pojašnjenja da li su to bile namerne ili nehotične povrede vazdušnog prostora iznad tog područja.
- Dronove nisu oboreni, već su sami nestali sa tog područja i ne znamo gde su otišli. Pokušavamo da saznamo kakva vrsta dronova je bila u blizini aerodroma i odakle su došli - rekao je zamenik policijskog inspektora Jakob Hansen na konferenciji za novinare.
Korijere dela sera prenosi da je on poručio i da će "bicti sprovedene razne mere", ne precizirajući o kakvim merama se radi.
I dok je Danska radila na ponovnom otvaranju aerodroma u prestonici, u Norveškoj je uočen najmanje jedan dron što je dovelo do obustave letova na aerodromu u Oslu, koji su sada obnovljeni.
Trenutno nije poznato da li su ova dva događaja povezana.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski očigledno veruje da iza svega stoji Rusija, sudeći po postu koji je objavio na društvenoj mreži X o sastanku u Njujorku sa Kristalinom Georgijevom, izvršnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).
- Posvetili smo posebnu pažnju ruskim kršenjima vazdušnog prostora zemalja članica NATO, uključujući i ono od 22. septembra u Kopenhagenu. Razmenili smo mišljenja o njihovim razlozima. Ukoliko ne bude odlučnog odgovora saveznika – i država i institucija –na agresivne provokacije, Rusija će nastaviti sa njima - poručio je Zelenski, koji bi danas na marginama zasedanja Generalne skupštine UN trebalo da se sastane s američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Italijanski list navodi da jedna od stvari koja ostaje da se razjasni, ako se potvrdi prisustvo dronova unutar vazdušnog prostora dva aerodroma, jeste to kako su oni uopšte mogli da "naruše" područje koje je obično zabranjeno za letove, imajući u vidu da skoro svi proizvođači bespilotnih letelica ugrađuju funkciju koja zabranjuje dronovima pristup osetljivim područjima poput aerodroma.
(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo: N. V.)