Kineski premijer, Li Ćijang, doputovao je u Njujork u ponedeljak popodne kako bi učestvovao na opštoj raspravi 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Tokom posete Njujorku od ponedeljka do petka, Li će takođe učestvovati u događajima koje organizuje Kina, uključujući sastanak na visokom nivou o Inicijativi za globalni razvoj, a sastaće se i sa generalnim sekretarom UN-a, Antoniom Guterešem, te liderima određenih zemalja.

Na predstojećim multilateralnim i bilateralnim događajima, Li će detaljno opisati kako Kina razmatra trenutnu međunarodnu situaciju, glavne globalne izazove i rad Ujedinjenih nacija, kao i kinesku unutrašnju i spoljnu politiku, Inicijativu za globalno upravljanje, te druge važne koncepte i predloge.

„Tokom službenog putovanja premijera, Kina se nada da će se pridružiti svim stranama u ažuriranju osnivačke misije Ujedinjenih nacija kako bi potvrdila posvećenost ciljevima i principima Povelje UN-a, ojačala autoritet i održivost UN-a u novoj eri i omogućila organizaciji da igra još važniju ulogu u obezbeđivanju mira, promovisanju razvoja i izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva“, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine.