SPREČEN POKUŠAJ OBARANJA TRAMPOVOG HELIKOPTERA! Munjevita akcija Tajne službe u Vašingtonu, uperen laser ka letelici, evo šta je nađeno još kod uhapšenog (FOTO)
Tajna služba u Vašingtonu uhapsila je muškarca osumnjičenog da je laserom pokušao da obori helikopter "Marin uan" u kojem se u tom trenutku nalazio američki predsednik Donald Tramp.
To je sinoć objavio NBC njuz.
Navodi se da se incident dogodio u subotu uveče na Aveniji Konstitjušn u Vašingtonu gde je Dijego Santijago, agent Tajne službe zadužen za obezbeđivanje šefa Bele kuće, primetio muškarca golog do pojasa koji je "pričao sam sa sobom i bio glasan".
Taj čovek je posmatrao helikopter predsednika SAD.
- Zbog slabog osvetljenja na trotoaru, Santijago je uperio svetlo baterijske lampe (u osumnjičenog) kako bi ga bolje osmotrio. Osumnjičeni je onda usmerio i upalio crveni laserski zrak u lice Santijagu, naizgled kako bi mu uzvratio. Crveni laserski zrak je pogodio u oči Santijaga i na kratko ga dezorijentisao - piše u sudskim dokumentima objavljenim u vezi s ovim incidentom.
Santijago je potom prišao muškarcu, kasnije identifikovanom kao Džejkob Samjuel Vinkler, koji je usmerio taj isti crveni laserski pokazivač u smeru "Marin uan" i aktivirao laserski zrak.
Santijago je izjavio da je znao da to predstavlja opasnost po "Marin uan" i sve u helikopteru pošto je "postojao rizik od iznenadnog gubitka vida i dezorijentacije pilota, naročito tokom leta na maloj visini u blizini drugih helikoptera (američke Parkovske policije, marinaca), kao i Vašingtonovog spomenika".
Time predsednički helikopter rizikovao sudar u vazduhu, kakvi su se već dešavali u američkom glavnom gradu.
Santijago je uhapsio muškarca, oduzeo mu laserski pokazivač i stavio mu lisice na ruke.
Osumnjičeni se tada "spustio na kolena i počeo da izgovara stvari poput 'Trebalo bi da se izvinim Donaldu Trampu' i 'Izvinjavam se Donaldu Trampu'".
Tokom pretresa kod osumnjičenog je nađen i nož.
Tokom ispitivanja Vinkler je priznao da je usmerio crveni laserski pokazivač prema "Marin uan", ali da nije znao da je zabranjeno usmeravati laser ka letelicama i tvrdio da ga je usmeravao prema raznim stvarima, uključujući i saobraćajne znakove.
Navodi se da se ne zna da li je Vinkleru dodeljen advokat.
Osumnjičenom preti do pet godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara.
Tramp je poleteo za Njujork gde bi danas trebalo da održi govor na otvaranju Generalne skupštine UN i na marginama tog događaja sastane se s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
(Kurir.rs/NBC News)