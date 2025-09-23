Slušaj vest

Tajna služba u Vašingtonu uhapsila je muškarca osumnjičenog da je laserom pokušao da obori helikopter "Marin uan" u kojem se u tom trenutku nalazio američki predsednik Donald Tramp.

To je sinoć objavio NBC njuz.

Navodi se da se incident dogodio u subotu uveče na Aveniji Konstitjušn u Vašingtonu gde je Dijego Santijago, agent Tajne službe zadužen za obezbeđivanje šefa Bele kuće, primetio muškarca golog do pojasa koji je "pričao sam sa sobom i bio glasan".

Taj čovek je posmatrao helikopter predsednika SAD.

- Zbog slabog osvetljenja na trotoaru, Santijago je uperio svetlo baterijske lampe (u osumnjičenog) kako bi ga bolje osmotrio. Osumnjičeni je onda usmerio i upalio crveni laserski zrak u lice Santijagu, naizgled kako bi mu uzvratio. Crveni laserski zrak je pogodio u oči Santijaga i na kratko ga dezorijentisao - piše u sudskim dokumentima objavljenim u vezi s ovim incidentom.

Santijago je potom prišao muškarcu, kasnije identifikovanom kao Džejkob Samjuel Vinkler, koji je usmerio taj isti crveni laserski pokazivač u smeru "Marin uan" i aktivirao laserski zrak.

1/17 Vidi galeriju Melanija Tramp i Donald Tramp u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia, Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Santijago je izjavio da je znao da to predstavlja opasnost po "Marin uan" i sve u helikopteru pošto je "postojao rizik od iznenadnog gubitka vida i dezorijentacije pilota, naročito tokom leta na maloj visini u blizini drugih helikoptera (američke Parkovske policije, marinaca), kao i Vašingtonovog spomenika".

Time predsednički helikopter rizikovao sudar u vazduhu, kakvi su se već dešavali u američkom glavnom gradu.

1/11 Vidi galeriju Američki predsednički helikopter "Marin 1" (Marinac 1) Foto: SAMUEL CORUM / POOL/SIPA USA POOL, Alex Brandon/AP

Santijago je uhapsio muškarca, oduzeo mu laserski pokazivač i stavio mu lisice na ruke.

Osumnjičeni se tada "spustio na kolena i počeo da izgovara stvari poput 'Trebalo bi da se izvinim Donaldu Trampu' i 'Izvinjavam se Donaldu Trampu'".

Tokom pretresa kod osumnjičenog je nađen i nož.

1/15 Vidi galeriju Tramp u poseti Vindzoru Foto: Henry Nicholls/Pool AFP, Aaron Chown/Pool PA, Alberto Pezzali/AP

Tokom ispitivanja Vinkler je priznao da je usmerio crveni laserski pokazivač prema "Marin uan", ali da nije znao da je zabranjeno usmeravati laser ka letelicama i tvrdio da ga je usmeravao prema raznim stvarima, uključujući i saobraćajne znakove.

Navodi se da se ne zna da li je Vinkleru dodeljen advokat.

Osumnjičenom preti do pet godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara.